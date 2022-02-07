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白花椰菜行情走俏 彰化溪湖果菜市場公司暫停保價收購

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
白花椰菜菜價走俏，彰化縣溪湖鎮果菜市場公司暫停保價收購。記者簡慧珍／攝影
白花椰菜菜價走俏，彰化縣溪湖鎮果菜市場公司暫停保價收購。記者簡慧珍／攝影

今年白花椰菜行情走俏，春節前產地拍賣價每公斤均價12.6元，過了一個農曆年，回升到28.5元，彰化縣溪湖鎮果菜市場公司認為沒進場護盤的必要，暫停保價收購，使得今年溪湖鎮果菜市場招牌產品「花爺爺」花椰菜乾的產量創歷年新低，不到去年的一成。

農糧署每3個月監測一次白花椰菜種苗出貨量，從去年8月上旬豪大雨過後到今年元月下旬，總共監測13次，只出現3次出貨量較多的黃燈訊號，其餘是低於160萬株的綠色訊號，代表農政單位預警機制奏效，農民並未在大雨嚴重水傷的情形下搶種，撐住白花椰菜菜價

溪湖鎮果菜市場公司拍賣白花椰菜，今年元旦每公斤均價22.5元，同月17日跌到19.6元，此後一路下跌，21日12.6元，隨著春節前市場需求量增加，白花椰菜春節前封關價24.3元，年後開紅盤，今天最高價每公斤45元，上價42.5元，下價20.8元，均價28.5元。

溪湖鎮果菜市場公司以每公斤15元為保價收購基準，低於15元進場購買白花椰菜製作「花爺爺」花椰菜乾，去年收購60噸，今年只收購3噸。溪湖鎮果菜市場公司總經理蔡健文今天表示，今年白花椰菜價格很好，果菜市場公司沒進場護盤的必要，所以花椰菜乾目前嚴重短缺，不過仍維持售價每包150元，未來是否進場要看白花椰菜價，如果市場拍賣價都很好，公司應該不會再收購。

彰化縣是全台白花椰菜的最大產地，中部地區種植面積約1076公頃，溪湖區生活圈的埔鹽鄉就種了524公頃，不僅領先全台，也占中部地區約48%，溪湖鎮種植白花椰菜面積約120.55公頃，是全縣第三大產區。溪湖鎮果菜市場公司為拉抬白花椰菜價格，每年元月啟動保價收購，今年也不例外。

菜價

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