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彰化縣長王惠美廉政表現 防疫及治安滿意度達9成5

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣長王惠美執政3年，縣府政風處去年12月間，委託民調公司針對縣府廉能施政表現舉辦電話民調，結果顯示有9成以上受訪民眾滿意彰化縣政府的整體廉政表現。圖／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美執政3年，縣府政風處去年12月間，委託民調公司針對縣府廉能施政表現舉辦電話民調，結果顯示有9成以上受訪民眾滿意彰化縣政府的整體廉政表現。圖／彰化縣政府提供

彰化縣長王惠美執政3年，縣府政風處去年12月間，委託民調公司針對縣府廉能施政表現舉辦電話民調，結果顯示有9成以上受訪民眾滿意彰化縣政府的整體廉政表現，尤其對「處理COVID-19」、「警察人員維護社會治安」表現滿意度達9成5，最為搶眼。

縣府指出，這項「廉政民意問卷調查」結果如下：

(一) 「人員清廉程度」表現部分：有9成以上受訪者滿意彰化縣政府人員的清廉程度，近9成縣民表示未曾親身經歷或聽聞縣府人員有辦事「需要送紅包、關說或應酬」等情，而有相關經驗者多以聽聞為主。

(二) 「服務及效率」表現部分：有9成1以上的受訪者滿意彰化縣政府人員的「服務態度」及「辦事效率」。

(三) 「廉能印象」表現部分：「處理COVID-19整體表現」、「警察人員維護社會治安表現」有9成5以上民眾表示滿意；其次「提供學童教育環境/補助表現」、「提供縣民優質就業環境表現」有8成5以上民眾表示滿意；「推動環保稽查取締違法汙染傾倒表現」、「橋梁及道路維護表現」有7成以上民眾表示滿意。

縣府表示，縣長王惠美相當重視廉潔施政，一再要求縣府施政團隊必須依循公平正義及依法行政兩大重點原則，並應抱持為民服務及公共利益受託者的精神，確實瞭解並幫助民眾解決問題。本次民意調查結果將做為縣府推動縣政的參考依據。

警察 王惠美 彰化

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