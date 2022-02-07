彰化縣長王惠美廉政表現 防疫及治安滿意度達9成5

彰化縣長王惠美執政3年，縣府政風處去年12月間，委託民調公司針對縣府廉能施政表現舉辦電話民調，結果顯示有9成以上受訪民眾滿意彰化縣政府的整體廉政表現，尤其對「處理COVID-19」、「警察人員維護社會治安」表現滿意度達9成5，最為搶眼。

(一) 「人員清廉程度」表現部分：有9成以上受訪者滿意彰化縣政府人員的清廉程度，近9成縣民表示未曾親身經歷或聽聞縣府人員有辦事「需要送紅包、關說或應酬」等情，而有相關經驗者多以聽聞為主。

(二) 「服務及效率」表現部分：有9成1以上的受訪者滿意彰化縣政府人員的「服務態度」及「辦事效率」。

(三) 「廉能印象」表現部分：「處理COVID-19整體表現」、「警察人員維護社會治安表現」有9成5以上民眾表示滿意；其次「提供學童教育環境/補助表現」、「提供縣民優質就業環境表現」有8成5以上民眾表示滿意；「推動環保稽查取締違法汙染傾倒表現」、「橋梁及道路維護表現」有7成以上民眾表示滿意。