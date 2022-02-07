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又因疫情！有160年歷史的彰化芬園「迎天公」活動首度取消

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣芬園鄉有160多年歷史的九角頭「迎天公」遶境活動，信眾熱情參與，今年預定本月9日（農曆大年初九天公生）、10日登場，卻因疫情考量，決定全面取消。本報資料照片
彰化縣芬園鄉有160多年歷史的九角頭「迎天公」遶境活動，信眾熱情參與，今年預定本月9日（農曆大年初九天公生）、10日登場，卻因疫情考量，決定全面取消。本報資料照片

彰化縣芬園鄉有160多年歷史的九角頭「迎天公」活動，原預定本月9日（農曆大年初九天公生）、10日登場，卻因疫情考量，今天決定迎天公遶境活動全面取消，是百年來首度停辦。

芬園鄉境內屬昔日「貓羅保」的九角頭，從清咸豐年間開始，每年在大年初九「天公生」前後，都會舉辦為期三天的過爐、迎天公儀式，各角頭每年輪流迎「天公爐」，由爐主邀集居民集資蓋新房，讓天公爐駐駕一年。

這項活動是由天公會到寶藏寺請開基老大媽巡境，重頭戲是天公爐交接，由值年爐主迎請天公爐，遶境沿途，各宮陣頭、香客熱情參與，動輒數千人，隨著天公步行到每一戶人家裡祝福，晚間家家戶戶辦桌請客。這項全台獨有的百年儀式，已有地方文史工作者向文化部申請文化資產登錄，希望藉由宗教行銷芬園。

芬園寶藏寺管委會委員林子瓏說，有160多年歷史的「迎天公」遶境活動，過去就算戰亂也從未停過，今年卻因疫情升溫考量，必須遵守中央防疫指揮中心及內政部的防疫規定，經寶藏寺與「天公會」共同決定全面取消原預定大年初九「天公生」舉辦的「迎天公」遶境活動。

此外，也是全國獨一無二，有194年歷史的彰化縣花壇鄉白沙坑迎燈排慶元宵活動，過去就算戰亂及天災人禍，也從未中斷過，今年因為新冠肺炎升溫，文德宮管委會開會決定首度停辦，將另行擲筊 ，決定延辦日期。

彰化縣芬園鄉有160多年歷史的九角頭「迎天公」遶境活動，信眾熱情參與，今年預定本月9日（農曆大年初九天公生）、10日登場，卻因疫情考量，決定全面取消。本報資料照片
彰化縣芬園鄉有160多年歷史的九角頭「迎天公」遶境活動，信眾熱情參與，今年預定本月9日（農曆大年初九天公生）、10日登場，卻因疫情考量，決定全面取消。本報資料照片
彰化縣芬園鄉有160多年歷史的九角頭「迎天公」遶境活動，信眾熱情參與，今年預定本月9日（農曆大年初九天公生）、10日登場，卻因疫情考量，決定全面取消。本報資料照片
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彰化縣芬園鄉有160多年歷史的九角頭「迎天公」遶境活動，信眾熱情參與，今年預定本月9日（農曆大年初九天公生）、10日登場，卻因疫情考量，決定全面取消。本報資料照片
彰化縣芬園鄉有160多年歷史的九角頭「迎天公」遶境活動，信眾熱情參與，今年預定本月9日（農曆大年初九天公生）、10日登場，卻因疫情考量，決定全面取消。本報資料照片

遶境 角頭 彰化

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