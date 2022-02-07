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彰化員林長溜滑梯開放變數多 全縣公園舊遊具改善面臨難題

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
舊百果山遊樂區園區整修後，雖保留許多彰化人兒時記憶的長溜滑梯，但因中央遊具規範修法後，長溜滑梯目前還無法開放使用。記者林宛諭／攝影
舊百果山遊樂區園區整修後，雖保留許多彰化人兒時記憶的長溜滑梯，但因中央遊具規範修法後，長溜滑梯目前還無法開放使用。記者林宛諭／攝影

交通部觀光局參山國家風景區管理處斥資近三千萬進行舊百果山遊樂區園區整修後，保留許多彰化人兒時記憶的長溜滑梯，但因中央針對遊具規範修法後，長溜滑梯還需送檢驗認證才能開放使用，縣內許多公園新舊遊具也面臨相同問題，彰化縣都市計畫公園用地附設兒童遊戲場共78處，目前受限於經費，改善合格率僅27%。

「很離譜啦，現在遊具問題讓大家很頭大」員林市長游振雄說，參山處整修舊百果山遊樂區園區後，保留75公尺長的溜滑梯，最近很多民眾都在問何時能開放給小朋友溜，但根據新的遊具規範，需要經第三方遊具認證單位檢驗合格後才能開放，公所近期將邀請專家進行改善建議，遊具改善後再送檢驗認證。

不只舊遊具有認證問題，游振雄說，即使新遊具也有檢驗認證問題，員林公19新設遊具原本計劃春節前要開放，但竟無法通過認證，遊具規範愈來愈嚴格，大家根本無所適從，且像百果山遊憩區的舊遊具都還堪用，也是挪到其他公園繼續使用，才不會形成資源浪費。

參山處處長曹忠猷說，百果山長遛滑梯興建超過30年，因老舊且不符目前兒童遊具法規，整建時原規劃拆除，但由於地方均希望能留下兒時記憶，不要拆除，經管理單位員林市公所同意後，保留長溜滑梯，並進行周邊綠美化，未來長溜滑梯使用問題需由管理單位市公所就市民意願、法令規範及使用安全再進行研議，至於參山處新建的現代遊具設施已依規申請檢驗，預定4月審查通過後開放使用。

事實上彰化縣內許多公園的舊遊具也面臨需要進行改善以符合新遊具規範，彰化縣府城觀處長田飛鵬說，全縣都市計畫公園用地附設兒童遊戲場共78處，為符合新的遊具規範，縣府也爭取營建署補助經費及籌措縣款經費透過一鄉鎮一特色公園公園再造工程一併辦理兒童遊戲場更新。

都市計畫公園用地附設兒童遊戲場全縣目前包括八卦山體育休閒園區兒童遊戲場、華陽公園兒童遊戲場、二林長青公園、田中兒童公園、竹塘休閒公園、員林公14公園等共21處特色兒童遊戲場完成改善並通過CNS檢驗，另有6處兒童遊戲場目前改善中，待完工並檢驗合格後，就可開放。

田飛鵬說，中央通過遊具修法規範後，遊具規範仍一變再變，且各鄉鎮市公所受限於經費，短期內實難以全面更新。

舊百果山遊樂區整修後，新增的遊具因還未通過檢驗認證，目前用封鎖線圍起，無法使用。記者林宛諭／攝影
舊百果山遊樂區整修後，新增的遊具因還未通過檢驗認證，目前用封鎖線圍起，無法使用。記者林宛諭／攝影

溜滑梯 員林 彰化

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