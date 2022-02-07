南投第3劑疫苗涵蓋率破2成 還有上萬人預約等打

聯合報 / 記者賴香珊黑中亮／南投即時報導
南投縣為擴大疫苗涵蓋率，春節期間不打烊，9天連假有7512人接種，第3劑涵蓋率因此突破2成。圖／南投縣政府提供
南投縣為擴大疫苗涵蓋率，春節期間不打烊，9天連假有7512人接種，第3劑涵蓋率因此突破2成。圖／南投縣政府提供

國內疫況仍嚴峻，而下周就是開學日，南投縣嚴正以待，教育處表示，將按照中央規定在開學前加強並完成環境清消作業，並鼓勵教師接種疫苗衛生局則表示，南投春節疫苗接種不打烊，9天連假有7512人接種，第3劑涵蓋率則突破2成。

南投縣衛生局指出，為因應防疫，並擴大疫苗接種涵蓋率，9天春節連假仍協調縣內逾30家醫療院所提供疫苗接種服務，而從上月29日起統計至昨天共有7512人接種，以莫德納4205人最多，後續為BNT2885人、高端314人、AZ108人。

衛生局副局長吳美玲表示，春節期間疫苗打氣不錯，整體疫苗涵蓋率提升，第1劑從連假前的78.2%提高至78.6%，第2劑從70.8%提高至71.5%，第3劑（追加劑）更突破2成，從18.7%增加至21.7%，第21期公費疫苗則有上萬人預約。

而下周就是開學日，針對校園防疫，教育處則表示，南投縣目前疫控狀況穩定，現階段就是如期開學，沒有延後開學的規劃，但遵照中央規定進行開學整備工作，各校會在開學前加強，並完成環境清潔消毒作業，並注意中央政策滾動式調整。

至於教師接種疫苗的部分，教育處表示，中央並未強制教師要打第3劑，因此仍由教師自行評估其身體狀況及個人意願至平台預約，但鼓勵身體狀況允許且符合施打間隔期滿的教師及學校相關人員，能接種就盡量接種，保護自己也保護學生。

衛生局也強調，南投疫苗量能充足，疫苗接種管道也多，除了上1922平台預約，也能到縣內86家醫療院診門診，或電話預約接種，呼籲民眾要把握時間接種，而疫苗接種時務必攜帶小黃卡、健保卡，並落實自身防疫工作。

疫苗 衛生局 南投

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