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施打第一、二劑疫苗 彰化縣繼續送200元禮券

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣政府鼓勵企業自主健康管理，圖為彰化縣和美鎮全通群漁具公司在今天春節連假後的開工日，為全施員工做快篩檢測。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府鼓勵企業自主健康管理，圖為彰化縣和美鎮全通群漁具公司在今天春節連假後的開工日，為全施員工做快篩檢測。記者劉明岩／攝影

國內新冠肺炎疫情再起，春節9天連假恐提高疫情傳播風險，在今天收假上班首日，彰化縣政府除了鼓勵公私機構啟動健康自主管理，讓員工接受家用快篩檢測外，即日起至2月28日民眾接種Covid-19第一、二劑疫苗，將繼續加送200元禮券，期能增加民眾施打意願，提升疫苗覆蓋率。

彰化縣政府考量移工過年期間南北往返聚會，恐提高疫情擴散風險，因此在開工之前針對雇用移工人數超過50人的工廠，建議業主讓員工接受家用快篩檢測，避免疫情出現破洞。到今天中午為止，企業自主啟動健康管理，家用快篩結果，尚未有檢測出陽性個案，讓衛生局防疫員鬆一口氣。

衛生局叮嚀民眾，若檢測結果為陽性時，不要過度慌張，先做好居家隔離，通報原發放試劑之診所或主動通報彰化縣衛生局，由衛生局安排後續進一步檢測事宜，前往採檢時須戴好口罩，勿搭乘大眾運輸交通工具。

在這波疫情中，彰化縣目前沒有本土疫情確診個案傳出，倒是有北部確診接觸者，來彰化集中檢疫所隔離，隔離期間確診個案，感染源非出自彰化縣，為境外移入或外縣市傳染鏈的接觸者。

彰化縣衛生局認為，接種疫苗仍是最重要的防堵疫情手段，為鼓勵民眾踴躍施打疫苗，彰化縣政府推出即日起至2月28日止民眾接種Covid-19第一、二劑疫苗繼續加送200元禮券，期能增加民眾施打意願，以提升疫苗覆蓋率。

衛生局表示，民眾如欲施打第一、二劑疫苗可直接向合約院所預約，也可揪團網路預約或向彰化縣衛生局預約疫苗揪團服務。彰化縣衛生局提醒，預約民眾務必依媒合的日期和時間，前往合約院所施打，揪團人數達百人以上者，由彰化縣衛生局媒合醫療院所到點施打，以提升企業團體員工疫苗施打的可近性及便利性。

彰化縣長王惠美提醒民眾，務必配戴好口罩，做好個人手部衛生與咳嗽禮節，並儘早完成接種疫苗，如果有症狀請儘速就醫，並配合醫療機構相關防疫措施，主動告知旅遊史及接觸史，以利醫療機構正確判斷及治療，以維護民眾健康。

彰化縣政府鼓勵企業自主健康管理，圖為彰化縣和美鎮全通群漁具公司在今天春節連假後的開工日，為全施員工做快篩檢測。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府鼓勵企業自主健康管理，圖為彰化縣和美鎮全通群漁具公司在今天春節連假後的開工日，為全施員工做快篩檢測。記者劉明岩／攝影

衛生局 疫苗 彰化 新冠肺炎 疫情 王惠美

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