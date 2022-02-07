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台中大安農會迎接百周年 今天開工祈福農民賺大錢

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中大安農會迎接百周年，今天開工祈福。圖／大安區農會提供
台中大安農會迎接百周年，今天開工祈福。圖／大安區農會提供

今天是公司行號開工日，今年也是台中市大安區農會成立百周年，今天由台中市政府農業局主任秘書陳柏宏、大安區農會理事長陳蓮章、常務監事黃明榮和總幹事蔡建宗帶領全體員工，虔誠恭請八方五路財神，市場眾神佛降臨，敬備五牲酒禮、五果清茶、香燭、金銀奉敬，為百周年慶開張，也為農民祈福賺大錢。

大安農會總幹事蔡建宗表示，安農從民國11年成立至今經歷百年，很不容易，近年來更以「安農五寶」豬肉、芋頭、大安葱、酒、安泉米為軸心開發各種不同產品，為提升農民收益，更創立品牌「飛天豬」領頭軍，也與國內很多農會結合，如香腸、貢丸、鹹豬肉、肉鬆、生鮮豬肉、酸菜白肉鍋等近百種產品。

今天是開工第一天，蔡建宗表示，百周年是一個里程碑，「百年大安，永續大安」安農會更加努力推出安心的、安全的產品，也希望在面對疫情、環境不斷的變遷下，能夠風調雨順、國泰民安。

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