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南投3里鄰行政區調整 身分證、戶口名簿將改註

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投市內新、內興及軍功里等3里鄰部分行政區域調整，部分住戶須辦理黏貼新里鄰標籤、改註戶口名簿等事宜。圖／南投縣政府提供
南投市內新、內興及軍功里等3里鄰部分行政區域調整，部分住戶須辦理黏貼新里鄰標籤、改註戶口名簿等事宜。圖／南投縣政府提供

為因應道路環境變遷，南投縣南投市內新、內興及軍功里等3里鄰部分行政區域調整，當地戶政事務所近期將派員至上述3里協助辦理黏貼新里鄰標籤、改註戶口名簿等服務，請民眾依其住家地址在排定時間至規定地點配合辦理，若無法前往則應自行至南投市戶政事務所辦理相關變更事宜。

民政處指出，因縣內道路增減及環境變遷，為讓里界清楚、里鄰戶數適當，符合便民服務需求，也提升行政效率，南投市針對其轄內的內新、內興及軍功3里鄰部分行政區域進行調整，並從今年元旦起生效，同時於年後辦理黏貼新里鄰標籤及改註戶口名簿作業，請民眾依其住家地址在排定時間至規定地點配合辦理。

原內興里7至11、13鄰調整為內新里19至23鄰，排定於2月15日下午6點30分至8點30分在「內轆農會」辦理。

原內興里1、4至6、12鄰調整為內新里24至28、30鄰，排定於2月16日下午6點30分至8點30分在「內轆農會」辦理。

原內興里2、3、17、24、32鄰調整為內新里29、31至34鄰，排定於2月17日下午6點30分至8點30分在「內轆農會」辦理。

原內興里14、15、16鄰調整為內興里1至3鄰，排定於2月22日下午6點30分至8點30分在「大埤社區活動中心」辦理。

原內興里36、37鄰及軍功里13鄰調整為內興里4至6鄰，排定於2月23日下午6點30分至8點30分在「肇武宮」辦理。

原內興里38、39鄰及軍功里14鄰調整為內興里7至9鄰，排定於2月24日下午6點30分至8點30分在「肇武宮」辦理。

原內興里20、22、26、28鄰調整為內興里10至13鄰，排定於3月2日下午6點30分至8點30分在「內興里長辦公室（光明一路320號）」辦理。

原內興里18、19、27、31、35鄰調整為內興里14至18鄰，排定於3月3日下午6點30分至8點30分在「內興里長辦公室（光明一路320號）」辦理。

原內興里21、25、30、33、34鄰調整為內興里20至22、24至25鄰，於3月22日下午6點30分至8點30分「內興里長辦公室（光明一路320號）」辦理。

原內興里29鄰調整為內興里19鄰，排定於3月24日下午6點30分至8點30分在「鄰長宅（中興路中一巷9號）」辦理。

原軍功里27鄰調整為軍功里13鄰，排定於3月24日下午6點30分至7點20分在「加州陽光A棟一樓迴廊」辦理。

原軍功里28鄰調整為軍功里14鄰，排定於3月24日下午7點30分至8點30分在「加州陽光A棟一樓迴廊」辦理。

民政處表示，上述3里鄰住戶的國民身分證背面需黏貼新里鄰標籤，以及及改註戶口名簿，因此請配合排定時程前往指定地點辦理，同時提醒民眾，辦理相關業務仍須遵照中央防疫規定，戴口罩、勤洗手、保持社交距離。

倘若無法於排定日程前往辦理者，也應盡快至南投市戶政事務所辦理，而行政區域調整後，國民身分證、戶口名簿未換發前仍有效，不影響今年年底選舉投票，不論有無標註或換發註明新里鄰，民眾仍可憑身分證前往投票，不影響投票權益。

南投市內新、內興及軍功里等3里鄰部分行政區域調整，部分住戶須辦理黏貼新里鄰標籤、改註戶口名簿等事宜。圖／南投縣政府提供
南投市內新、內興及軍功里等3里鄰部分行政區域調整，部分住戶須辦理黏貼新里鄰標籤、改註戶口名簿等事宜。圖／南投縣政府提供
南投市內新、內興及軍功里等3里鄰部分行政區域調整，部分住戶須辦理黏貼新里鄰標籤、改註戶口名簿等事宜。圖／南投縣政府提供
南投市內新、內興及軍功里等3里鄰部分行政區域調整，部分住戶須辦理黏貼新里鄰標籤、改註戶口名簿等事宜。圖／南投縣政府提供

南投 農會 投票

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