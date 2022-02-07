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公園遊具能看不會玩 中市議員:説好的「公民參與」呢？

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
國民黨台中市議員羅廷瑋指說好的「旋轉杯」不見了，建設局表示須分期辦理。圖／羅廷瑋提供
國民黨台中市議員羅廷瑋指說好的「旋轉杯」不見了，建設局表示須分期辦理。圖／羅廷瑋提供

台中市公園「美樂地計畫」進入第三年，國民黨議員羅廷瑋指出南區樹義公園完工後跟設計示意圖「天差地別」遊具像藝術品不知怎麼玩，建議的兒童洗手台不見了，質疑設計說明會淪為形式。

建設局表示，民眾建議增加旋轉盤及洗手台，洗手台已由養護單位「研議增設」旋轉盤將採分期施作。另「遊戲板」可提供兒童轉或推等用手操作，增加遊樂趣味。

羅廷瑋表示，南區樹義公園經多次會勘，調整設計圖，最後才讓大家比較滿意。但完工後的成品和設計圖天差地別！羅廷瑋質疑建設局沒有善盡監督職責？為何廠商不需按圖施工？要求市府清楚的交代。

建設局表示，南區樹義公園設計審查階段因疫情採線上辦理，討論定案後辧理施工前說明會。民眾提增加旋轉盤及洗手台，洗手台已由養護單位研議增設，旋轉杯將採分期施作方式辦理。組合遊具設施與施工前說明會願景圖相符。

建設局表示，辦理相關工程均要求監造單位督促施工單位按圖施工，後續執行美樂地計畫也會確實要求相關單位落實執行。

國民黨議員羅廷瑋指說遊具像「藝術品」不知如何下手？建設局表示動手轉推，趣味多。圖／羅廷瑋提供
國民黨議員羅廷瑋指說遊具像「藝術品」不知如何下手？建設局表示動手轉推，趣味多。圖／羅廷瑋提供

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