聽新聞
test
0:00 / 0:00
南投綠雕園區9天2萬人造訪 吸客停留誘因待加強
南投縣政府歷經3年斥資3千萬元改造國道6號國姓交流道「橋聳雲天」成「綠雕園區」，並趕今年春節前啟用試營運，而9天假期吸引約2萬人次，農業處評估，成效尚可，但須增加讓遊客停留誘因，將結合福龜休閒農業區推出體驗遊程。
國六國姓交流道「橋聳雲天」以69支墩柱支撐，因匝道線形優美曾獲選「公路八景之首」，縣府為此規劃融合綠地、自然林、遠山和匝道主體等地景，打造「綠雕園區」，便向高速公路局租用約9公頃大土地，並著手進行改造。
但「橋聳雲天綠雕園區」一蓋3年多，施工期間零收入，還每年繳租68萬元給高公局，地方及民代一度憂心該園區淪為「賠錢貨」，縣府為此加緊趕工，於今年春節前啟用試營運，元月29日起開放免費入場，初一至初六更安排小農市集。
縣府今檢視「橋聳雲天綠雕園區」春節連假客潮，粗估9天假期吸引約2萬人次，農業處表示，今年春節逢國內疫況蔓延，且前3天氣候不佳，因此遊客集中在初一至初六6天造訪，小農攤商反映消費狀況還行，經評估試營運成效尚可。
農業處長陳瑞慶則說，針對春節期間規劃幸福市集、花卉展及樹藝展，對於吸引遊客有一定幫助，未來假日會結合小農設攤，但平日恐難吸客，因此現階段仍須考量增加讓遊客停留誘因，後續會與當地福龜休閒農業區結合研議相關體驗遊程。
而橋聳雲天綠雕園區內的「橋嚮幸福市集」、「花卉展」及「樹藝展」在2月的周末假日及228連假持續辦理；此外，園區內種植大量蜜源植物，4至5月將迎來賞蝶季，屆時將會是吸引遊客造訪的高峰期，縣府加強研議引進遊客帶動商機。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言