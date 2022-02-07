南投綠雕園區9天2萬人造訪 吸客停留誘因待加強

南投縣政府歷經3年斥資3千萬元改造國道6號國姓交流道「橋聳雲天」成「綠雕園區」，並趕今年春節前啟用試營運，而9天假期吸引約2萬人次，農業處評估，成效尚可，但須增加讓遊客停留誘因，將結合福龜休閒農業區推出體驗遊程。

國六國姓交流道「橋聳雲天」以69支墩柱支撐，因匝道線形優美曾獲選「公路八景之首」，縣府為此規劃融合綠地、自然林、遠山和匝道主體等地景，打造「綠雕園區」，便向高速公路局租用約9公頃大土地，並著手進行改造。

但「橋聳雲天綠雕園區」一蓋3年多，施工期間零收入，還每年繳租68萬元給高公局，地方及民代一度憂心該園區淪為「賠錢貨」，縣府為此加緊趕工，於今年春節前啟用試營運，元月29日起開放免費入場，初一至初六更安排小農市集。

縣府今檢視「橋聳雲天綠雕園區」春節連假客潮，粗估9天假期吸引約2萬人次，農業處表示，今年春節逢國內疫況蔓延，且前3天氣候不佳，因此遊客集中在初一至初六6天造訪，小農攤商反映消費狀況還行，經評估試營運成效尚可。

農業處長陳瑞慶則說，針對春節期間規劃幸福市集、花卉展及樹藝展，對於吸引遊客有一定幫助，未來假日會結合小農設攤，但平日恐難吸客，因此現階段仍須考量增加讓遊客停留誘因，後續會與當地福龜休閒農業區結合研議相關體驗遊程。