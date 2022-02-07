北部蛋荒到台中掃貨 盧秀燕盼中央加速補充數量
國內出現雞蛋缺貨，台中市長盧秀燕今天表示，有人到台中掃貨，造成市面短缺，價格稍微提高，盼中央能加速並加強補充數量，讓全國蛋荒獲得解決。
國內出現雞蛋缺貨，北部尤其嚴重，盧秀燕今天視察開學前校園清潔與消毒工作，她接受媒體訪問有關北部蛋荒，台中市狀況如何及會不會跟中央協調相對應作為。
盧秀燕表示，台中市之前狀況平穩，但民眾可能聽聞北部缺蛋後，因南來北往方便，有些人來台中掃貨，造成市面上有些短缺，價格也稍微提高；農委會說年後會加速供應，由於雞蛋為重要的民生物資，盼中央能加速並加強補充數量，讓全國蛋荒獲得解決。
盧秀燕視察校園環境清消，她說，台中市疫情平穩，維持在2月11日開學，這週為整備週，市府在470個場點進行環境清消，盤點防疫物資，即日起至10日校園不開放。
盧秀燕指出，開學後，因應防疫政策，學校的大型集會改以視訊、廣播、書面等方式進行，孩子在上課以及體育課時都配戴口罩，午餐使用隔板，希望繼續保持校園安全。
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