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中台灣燈會12日登場 搭捷運賞花燈免塞車、省找車位

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
中台灣燈會12日起在文心森林公園一連9天，預期人潮密集，可搭捷運賞花燈。圖/台中市新聞局提供
中台灣燈會12日起在文心森林公園一連9天，預期人潮密集，可搭捷運賞花燈。圖/台中市新聞局提供

2022中台灣元宵燈會2月12日(六)起一連9天在文心森林公園登場。今年可搭捷運賞燈會，台中捷運公司製作圖卡，提供三項轉乘資訊，一目瞭然。

中台中捷運公司表示，中台灣元宵燈會就在捷運文心森林公園站旁，捷運首度加入疏運行，賞燈搭捷運可免塞車之苦。自行開車，因會場周邊停車不易，中捷建議可將車輛停在捷運各站周邊停車場，再轉乘捷運到文心森林公園站。周邊有市政府站的市政公園地下停車場與市政大樓附屬停車場、水安宮站的地下停車場與大慶站的大慶停車場等。

停車場資訊，有台中捷運APP提供沿線各站周邊公有停車場及私人停車場相關資訊，包括車位數、與捷運站距離、地點等。「台中交通網」APP的「景點周邊停車場」也有捷運站周邊公有停車場即時訊息。

搭乘火車可在台鐵松竹站、大慶站、新烏日站下車，前往捷運松竹站、大慶站及高鐵台中站轉乘，搭乘高鐵的民眾則請在高鐵台中站轉乘捷運，到文心森林公園站後依照指標前行即可抵達中台灣元宵燈會。

中捷公司表示，為紓解燈會人潮，平日將視需求機動派發加班車，假日班距則由原全日10分鐘，加密為尖峰時段8分鐘。

台中捷運 停車場 燈會

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