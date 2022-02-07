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爭取參選台中海線議員林佳儀 今和議員站路口拜票
今年底選舉各黨想參選人數預計都會增加，民進黨台中市議員爭取參選人也多，想參選台中海線(清水、梧棲、沙鹿)議員的林佳儀，今天在中市議員張家銨陪同下在沙鹿區路口拜票，希望提高自己的曝光度，爭取支持。
林佳儀表示，過完新年，各行各業開工，年底議員選戰也開工，她今天在中市議員張家銨陪同下，在沙鹿區台灣大道和中山路口拜票。
她和張家銨都是台中市前市長林佳龍的幕僚出身，今天學姐張家銨議員帶著學妹林佳儀，戴上老虎耳朵、老虎手套，祝福要上班、上課的民眾開工順利，2022年一切會更好。
林佳儀今年30歲，她說自己最在意年輕人關心的議題，台中是適合居住的城市，要努力成為孩子適合成長的城市，要讓想生小孩的父母願意生、敢生，讓想念公立、準公共幼兒園的小孩，都有幼兒園可以就學，並減輕年輕父母的生養負擔。
年底是九合一選舉，林佳儀今天在開工日上工拉票，希望加深選民印象提高人氣，她站路口拜託大家年底支持海線的年輕女力張家銨、林佳儀進入市議會，注入活水，為年輕的聲音發聲，為大家爭取權益。
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