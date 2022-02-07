中市警建置交通違規相片查詢平台 提供簡訊通知

中央社 / 台中7日電

為增加民眾查詢交通違規照片的便利性，台中市警察局今天表示，已建置交通違規相片線上查詢平台，從7日起提供民眾線上查詢違規相片數位電子檔及提供簡訊通知服務。

台中市警察局發布新聞稿指出，由於交通違規逕行舉發案件，經郵寄舉發通知單及違規照片，因紙本照片經列印於舉發通知單後，顯示畫質與影像尺寸都不及原數位舉發相片品質，經常成為民眾申訴案件，影響交通執法公信力。

還有經由科技執法設備舉證的交通違規案件，例如紅燈越線、跨越雙黃線等違規，市警局指出，也常有舉發相片細部無法清楚顯示的問題，為增加民眾查詢違規照片便利性，因而建置交通違規相片線上查詢平台。

市警局表示，線上查詢平台自7日起，提供民眾線上查詢違規相片數位電子檔，以清晰可放大的影像確認違規，如查詢違規項目為超速40公里以上嚴重超速案件，查詢網頁首創將自動提示警語視窗，提醒民眾注意行車速限及交通安全宣導雙重目標。

此外，市警局說，由於現行遭檢舉交通違規或以固定式設備舉發交通違規的駕駛人，因舉發作業流程因素，當收到舉發通知單時與實際違規日期已事隔多日，衍生時效問題。

警方表示，為此特別新增民眾登錄交通違規簡訊通知服務，民眾於市警局服務網站登錄簡訊通知服務後，如有因交通違規事件遭其他民眾檢舉或經固定式照相或闖紅燈設備逕行舉發者（同一路段5天有2次以上違規行為或遭檢舉3次以上），將主動以簡訊方式告知民眾，提醒民眾注意行車安全及遵守交通規則。

交通違規 警察

延伸閱讀

經濟弱勢想工作就不怕 中市培植基地客製「築夢計畫」

變身綠手指中市環保局有法寶 碎樹枝變木屑植栽最愛

中市將花5103萬鋪52里水管 改善梨山飲用水設施

中市開學不延後 籲教師盡速打第三劑疫苗

相關新聞

交通違規不認帳 即時查詢解惑

不少人收到交通罰單，常因為告發單照片模糊提申訴，或者抱怨事隔1、2個月才收到，早已記不得行車狀況。台中市警察局交通大隊表...

彰化測速桿王 轉向北拍超速

彰化縣測速照相桿取締排行榜稱霸多年的彰化市東外環道「桿王」，在往南朝花壇方向拍照2年後，最近又悄悄改朝北向的台中；縣警局...

全國首座足球運動園區 年底動工

中華女足在亞洲盃表現精彩，主將蘇育萱等人來自台中藍鯨女足隊。台中市運動局長李昱叡說，台中培育基層足球人才，全國首座足球運...

「一碗麵」長女 投入照服獲表揚

南投竹山魏家「一碗麵」故事感動人心，魏家長女雪婷投入照服員，還獲得最佳新人獎。培訓魏雪婷的竹山東華醫院表示，迄今已培訓7...

台糖巡道車被侵入吐檳榔汁 網友痛罵要揪出破壞王

彰化縣社頭鄉福井鐵道文物館長陳朝強5年多前搶救下的台糖溪湖糖廠巡道車，已成為國內外許多鐵道迷參觀的熱門文物，但春節期間上...

白花椰菜行情走俏 彰化溪湖果菜市場公司暫停保價收購

今年白花椰菜行情走俏，春節前產地拍賣價每公斤均價12.6元，過了一個農曆年，回升到28.5元，彰化縣溪湖鎮果菜市場公司認...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。