竹山鎮開工送刮刮樂紅包 員工中小獎依然覺得好兆頭

過年期間不少民眾買刮刮樂試手氣，南投縣不僅竹山紫南宮旁彩券行又有人刮中百萬，埔里、水里等地也紛紛傳出刮中百萬的好消息，趕在今天年後第一天上班，竹山鎮公所上午由鎮長發刮刮樂紅包代替新春團拜 ，讓公所同仁有個好的開始，把大獎帶回家。

竹山鎮公所說，今天是農曆年後首日上班，往例都會舉辦新春團拜由於疫情考量，今年取消團拜，鎮長為了讓大家有喜氣，特別準備新春紅包分送給每一位同仁，讓大家第一天上班喜氣洋洋，幸福一整年，眼看南投縣內今年刮刮樂多處中獎，一名年約50歲的中年男子，甚至因作夢夢見鯉魚，於是特別買2000元刮刮樂試手氣，沒想到就刮中百萬獎金。

竹山鎮公所安排年後上班第一天，改變過去中午聚餐的習慣，竹山鎮長一大早率領團隊，穿梭在公所各課室當起財神爺分送紅包，每個人拿到紅包都非常開心，因為裏頭是一張刮刮樂，要讓同仁試試手氣，雖然不少中了小獎，但覺得是開年好兆頭。