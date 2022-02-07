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中華女足國際露臉 中市府：足球運動園區今年底動工

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
女子亞洲杯足球賽，中華隊和越南隊廝殺，最終越南以2：1搶下勝利。圖／中華足協提供
女子亞洲杯足球賽，中華隊和越南隊廝殺，最終越南以2：1搶下勝利。圖／中華足協提供

中華女足在亞洲盃表現精彩，正副總統臉書Po文感謝女將拚搏，並派專機接回。主將蘇育萱等人來台中藍鯨女足，台中市運動局表示，地方積極培育足球人才，全台首座足球運動園區預計2025年啟用，注入足球活水。

我國女足昨在亞洲盃附加賽最後一戰，以1比2敗給越南，雖世界盃門票擦身而過，但明年2月將在紐西蘭與來自各洲的10支球隊爭奪最後3個名額。

中市運動局指出，市府將足球運動列入推動重點，近日全國關注台灣女足隊在亞洲盃的表現，在對上泰國一戰，便由「台中藍鯨女足」蘇育萱連進兩球，最終擊敗泰國隊。中華隊5名球員即是「台中藍鯨女足」主力。

運動局指出，台中積極培育足球人才，與「台中藍鯨」長期合作穩固U12、U15、U18梯隊，建立足球選手培育系統。

「台中藍鯨女足」勇奪國內女足最高殿堂「2021台灣木蘭足球聯賽」冠軍，將冠軍盃留在台中；台灣企業甲級足球聯賽中，「台中FUTURO」與「璉紅台體」是台中隊伍且長期參賽，社會足球持續在台中蓬勃發展。

台中市「足球運動休閒園區」今年將動工，總計畫經費達12.78億元，市政府已編列預算7.78億元，中央補助5億元，目前辦理規劃設計，預計今年底前開工，工期3年，如順利預計最快2025年底前，全台首座「足球運動休閒園區」可啟用。

台中市足球運動休閒園區位在南屯，占地約4.7公頃，1座6000席以上的國際賽事規格11人制足球主球場、11人制足球練習場1座及5人制足球場2座。

運動局指出，足球運動員區未來除支持各級足球隊平時訓練或市民休閒使用外，也將作為國內外大型足球競賽活動的專用競賽場，積極推動台中市足球運動風氣及帶動運動產業，促進台中運動發展。

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