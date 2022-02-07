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彰縣釣具大廠老闆真佛心 備妥試劑開工日全體員工快篩

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
新冠肺炎疫情升溫，彰化縣和美鎮全通群漁具公司老闆蔡聰錫超前部署，在春節前，即備妥大量的快篩劑，今天上午開工為125名員工進廠前先行快篩，篩檢結果全部陰性。圖／賴清美提供
新冠肺炎疫情升溫，彰化縣和美鎮全通群漁具公司老闆蔡聰錫超前部署，在春節前，即備妥大量的快篩劑，今天上午開工為125名員工進廠前先行快篩，篩檢結果全部陰性。圖／賴清美提供

今天是春節9天連續假期結束後的第一個上班日，為避免假期間人潮南來北往，帶來傳播疫情風險，彰化縣和美鎮全通群漁具公司老闆蔡聰錫超前部署，在春節前，即備妥大量的快篩劑，今天上午開工為125名員工進廠前先行快篩，篩檢結果全部陰性，大家都安心上工。

全通群漁具公司在和美鎮開設已有50年，所生產的釣具全部外銷到國外70多個國家，老闆蔡聰錫說，因疫情升溫，快篩劑不好買，為確保員工健康及公司正常營運，在春節前先已購買300多劑快篩劑，並在昨天通知所有員工，今天開工日要進行快篩，要採陰才能進入廠區，防疫期間還嚴格落實全程配戴口罩、酒精消毒與勤洗手措施，確保所有員工的健康。

全通群漁具公司是上午8時上班，在7點就有員工排隊等著篩檢，蔡聰錫體恤員工，還為他們準備早餐，由已先行訓練的公司幹部指導大家如何做快篩，很多人都是第一次做快篩，略顯緊張，約過了9點才全部完成，篩檢結果全部陰性，大家也都安心，進入廠區。

1名女性越南籍移工說，她來該公司6年，過年期間大家都會出去玩，老闆在開工日為員工快篩，照顧到員工健 ，讓她感覺很體貼；另有員工則說，快篩是保護自己也保護他人，感謝老闆的貼心。

縣議員賴清美也到場做快篩，她說，很敬佩老闆蔡聰錫的佛心，以及超前部署的做法，有其他行業向她反映也想做快篩，但不知道要去哪裡買，希望政府能提供協助，好讓員工上班安心，老闆自己也安心，以免爆發疫情，員工被隔離，影響家庭甚至公司的經營。

新冠肺炎疫情升溫，彰化縣和美鎮全通群漁具公司老闆蔡聰錫超前部署，在春節前，即備妥大量的快篩劑，今天上午開工為125名員工進廠前先行快篩，縣議員賴清美也前往篩檢。圖／賴清美提供
新冠肺炎疫情升溫，彰化縣和美鎮全通群漁具公司老闆蔡聰錫超前部署，在春節前，即備妥大量的快篩劑，今天上午開工為125名員工進廠前先行快篩，縣議員賴清美也前往篩檢。圖／賴清美提供
新冠肺炎疫情升溫，彰化縣和美鎮全通群漁具公司老闆蔡聰錫超前部署，在春節前，即備妥大量的快篩劑，今天上午開工為125名員工進廠前先行快篩，篩檢結果全部陰性。記者劉明岩／攝影
新冠肺炎疫情升溫，彰化縣和美鎮全通群漁具公司老闆蔡聰錫超前部署，在春節前，即備妥大量的快篩劑，今天上午開工為125名員工進廠前先行快篩，篩檢結果全部陰性。記者劉明岩／攝影
新冠肺炎疫情升溫，彰化縣和美鎮全通群漁具公司老闆蔡聰錫超前部署，在春節前，即備妥大量的快篩劑，今天上午開工為125名員工進廠前先行快篩，篩檢結果全部陰性。記者劉明岩／攝影
新冠肺炎疫情升溫，彰化縣和美鎮全通群漁具公司老闆蔡聰錫超前部署，在春節前，即備妥大量的快篩劑，今天上午開工為125名員工進廠前先行快篩，篩檢結果全部陰性。記者劉明岩／攝影
新冠肺炎疫情升溫，彰化縣和美鎮全通群漁具公司老闆蔡聰錫超前部署，在春節前，即備妥大量的快篩劑，今天上午開工為125名員工進廠前先行快篩，篩檢結果全部陰性。記者劉明岩／攝影
新冠肺炎疫情升溫，彰化縣和美鎮全通群漁具公司老闆蔡聰錫超前部署，在春節前，即備妥大量的快篩劑，今天上午開工為125名員工進廠前先行快篩，篩檢結果全部陰性。記者劉明岩／攝影
新冠肺炎疫情升溫，彰化縣和美鎮全通群漁具公司老闆蔡聰錫（右）超前部署，在春節前，即備妥大量的快篩劑，今天上午開工為125名員工進廠前先行快篩，縣議員賴清美也前往篩檢。圖／賴清美提供
新冠肺炎疫情升溫，彰化縣和美鎮全通群漁具公司老闆蔡聰錫（右）超前部署，在春節前，即備妥大量的快篩劑，今天上午開工為125名員工進廠前先行快篩，縣議員賴清美也前往篩檢。圖／賴清美提供
新冠肺炎疫情升溫，彰化縣和美鎮全通群漁具公司老闆蔡聰錫超前部署，在春節前，即備妥大量的快篩劑，今天上午開工為125名員工進廠前先行快篩，篩檢結果全部陰性。記者劉明岩／攝影
新冠肺炎疫情升溫，彰化縣和美鎮全通群漁具公司老闆蔡聰錫超前部署，在春節前，即備妥大量的快篩劑，今天上午開工為125名員工進廠前先行快篩，篩檢結果全部陰性。記者劉明岩／攝影

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