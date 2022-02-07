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經濟弱勢想工作就不怕 中市培植基地客製「築夢計畫」

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市自立培植基地將開闢預約制專門時段，有社工、就業服務員和民眾一起討論築夢計畫。圖/社會局提供
台中市自立培植基地將開闢預約制專門時段，有社工、就業服務員和民眾一起討論築夢計畫。圖/社會局提供

台中市政府社會局和勞工局橫向整合，自立培植基地2月起開闢預約專門時段，有社工、就業服務員和民眾一起討論築夢計畫，因應需求越來越多元複雜，提供系列服務，協助弱勢民眾就業。

社會局指出，部分經濟弱勢民眾就業意願不高，或職前準備不足，進入職場挫折感很深。過去由社工長期陪伴輔導，連結職涯諮詢和理財課程。

但民眾需求日趨多元複雜，社會局創設自立培植基地，進一步強化社政與勞政連繫，協助排除就業困難。

社會局去年轉介勞工局203人，有105人成功就業，比例達51.7%。如經濟弱勢民眾有就業意願，可加入「韌力家庭陪伴計畫」或「自立家庭築夢踏實計畫」儲備就業能力，經由社工串聯勞政資源，協助進入就業市場。

就業初期，有「獎勵青年就業計畫」和「弱勢勞工就業協助計畫」等就業獎勵金機制；待穩定就業，可以加入「青年培植計畫」，接受社勞政合作服務者，服務期間增加的收入，得免計家庭總收入，避免影響家戶福利資格，累積資產進而自立。

社會局輔導個案，單親的小沂獨力照顧2名小孩，參加「自立家庭築夢踏實計畫」，有專責社工陪伴。小沂接觸了手沖咖啡，經常在活動課程時沖煮咖啡，和老師與學員分享，目前與朋友籌備創業，期待夢想成真。

新修訂的「弱勢勞工就業協助作業要點」放寬就業獎勵補助資格，獎勵金額更加倍發給。

例如經由勞工局就業服務處推介就業且選擇全時工作上工加保者，就業滿1個月，可獲得就業獎勵金3000元滿3個月穩定工作可以再領9000元，合計最高可領12000元，希望激勵更多弱勢勞工積極找到工作及穩定就業。

台中市自立培植基地將開闢預約制專門時段，有社工、就業服務員和民眾一起討論築夢計畫。圖/社會局提供
台中市自立培植基地將開闢預約制專門時段，有社工、就業服務員和民眾一起討論築夢計畫。圖/社會局提供

社工 勞工局

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