「最正里長」林京玲拜年圖用簡體字挨轟 她不甩惡評堅不換照

農曆年剛過，有「全台最正里長」稱號的台中市西區公民里里長林京玲在除夕發布一篇賀年貼文，卻因為照片內的新年快「樂」是簡體字引發爭議。有網友質疑「簡體字不好吧，好好寫字很難嗎？」但林京玲強調賀年照沒有政治意圖，因此不會更換照片。

林京玲除夕在臉書貼出一張賀年照片，並表示「去年經歷了疫情下的動盪不安，還好有身邊的彼此互相支持往前行，但過去將停留在過去，新的一年除夕辭舊迎新，虎年象徵著一切充滿力量與前進，京玲感謝一年來大家的支持與鼓勵，期許大家生活與工作如虎添翼、福虎生豐」。

不過林京玲貼出的照片卻引發爭議，她在照片中身穿旗袍，照片右下角的「新年快樂」其中的「樂」自卻是簡體字，許多網友質疑此舉是否參雜特定意識型態，有網友說「我住公民里，看到簡體字很不爽，爲什麼不用我們在使用的字呢？」

有網友留言「文字不只是表意工具，也是一個圖騰與符號，把字好好的寫，有那麼困難嗎？在台灣，要故意挑出這個字，也是要刻意為之呢」、「連一個在中國工作的台灣人，回台灣都會寫繁體字，里長卻寫簡體字，還想搞政治，這裡是台灣可不是大陸，長得美有何用，公共場合檯面上，最基本的分別都不懂，真的適合當里長？」

還有網友說「簡體字不好吧，選議員、市長可能没了中間選民，千萬不要删」、「選民心聲不聽，固執己見用殘體字還強調不會換字，下屆有困難了」、「樂...筆畫很難寫嗎？」、「因民主體制而選上的里長卻用慘體字上網炫耀，說政治歸政治，明知不可為而為之，這意圖想騙誰」、「很明顯的意識形態，放著自己從小學習的字體不用，反而用了別國家的文字，說沒政治立場也很難相信」。

不過也有網友替她喊冤，留言「笑死，一堆看到簡體字就崩潰，真可悲，哈」、「很棒的華燈旗袍風，不管未來選擇，不管簡繁體，走自己的路服務眾人，加油」。

林京玲事後接受東森新聞雲ETtoday採訪表示，這張照片是以前拍的，正好搭上近期台劇華燈初上風潮，選用適合的色調為背景圖，她強調，照片沒有任何政治意圖，只是單純拜年，因此不會換掉照片。