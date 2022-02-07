年假剛過 顏寛恒po運動健身照 支持者要他再接再厲迎戰

前立委顏寛恒上月在台中市第二選區立委補選中敗選，他今天在臉書上祝大家新春開工大吉，許多網友要他再接再厲，做好準備迎接挑戰，鼓勵他迎接兩年後的中二選區立委選舉。

中二選區立委補選上月9日投票結果，民進黨候選人林靜儀8萬8752票當選，顏寛恒8萬912票敗選，他在投票當晚感謝支持者和不支持他的二選區選民，但未說明自己的下一步。

最近有電視名嘴在政論節目中猜測，顏寛恒可能改選台中市議員，競爭議長，改由他妹妹中市副議長顏莉敏參選二選區立委，但也有名嘴認為此傳聞應不可能，顏寛恒仍在準備兩年後的立委選戰，目前繼續勤跑基層，對各種說法，顏寛恒團隊不回應。

顏寛恒今天在臉書問大家，連放9天春節，充電充飽了嗎？「雖然我知道大家都不想面對現實，但還是要收心準備上班啦」，他說自己每逢佳節胖3斤，過年天天都被餵食，也要多多注意體重，他提醒該健身的要趕快回健身房，他PO上自己在健身房正在做運動的照片。

網友在他臉書回應「加油」，也有人要他再接再厲，做好準備迎接挑戰，還有網友一起祝福顏寛恒和其父顏清標「標哥」一家大小平安。