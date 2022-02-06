春節連假結束染疫風險升高 彰化縣啟動全員健康管理

近期COVID-19疫情升溫，9天春節連假下來，南來北往人潮，增加染疫風險，明天（7日）恢復正常上班，彰化縣政府呼籲，請各公私立機關春節年後上班首日，主動啟動全員健康管理，若出現呼吸道症狀符合檢測條件者，應主動進行家用快篩檢測，費用由機關團體支付。

彰化縣衛生局指出，若出現呼吸道症狀並符合以下條件者，包括未接種2劑 COVID-19 疫苗或已接種第2劑疫苗未滿14天者或家中65歲以上長輩尚未完成2劑疫苗「或已接種第二劑疫苗未」滿 14天者、自疫情風險區返鄉者、高風險場域工作者、自主健康管理者、接獲疫情警示簡訊、曾去過疫情風險區或曾與確診者足跡重疊者，請主動進行家用快篩檢測，或至彰化縣八大生活圈開設家用快篩衛教諮詢站，由專業醫事人員指導檢測。

另若出現任何不適至彰化縣診所就醫時，經醫師診療評估，未接種2劑 COVID-19 疫苗或已接種第2劑疫苗未滿14天者，由診所轉介到八大生活圈家用快篩衛教諮詢站或免費發放家用快篩試劑，提供民眾自行篩檢，完成採檢後，民眾須回報篩檢結果予原發放試劑的診所。

若私人機關團體欲主動為員工健康把關，可由彰化縣衛生局媒合醫療機構至機關或至彰化縣八大生活圈家用快篩衛教諮詢站指導檢測，相關費用則由機關團體支付。

另提醒民眾若檢測結果為陽性時，呼籲民眾莫慌張先做好居家隔離，通報原發放試劑之診所或主動通報彰化縣衛生局，由衛生局安排後續進一步檢測事宜，前往採檢時須戴好口罩，勿搭乘大眾運輸交通工具。