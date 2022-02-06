快訊

台股虎年開紅盤 早盤漲逾百點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情比戰亂可怕 有194年歷史的白沙坑迎燈排叫停

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
有194年歷史的彰化縣花壇鄉白沙坑迎燈排活動，由陣頭及民眾迎著燈排，從文德宮出發，通宵達旦遊遍大街小巷遶境，並到廟前向神明行禮，今年卻因疫情停辦。本報資料照片
有194年歷史的彰化縣花壇鄉白沙坑迎燈排活動，由陣頭及民眾迎著燈排，從文德宮出發，通宵達旦遊遍大街小巷遶境，並到廟前向神明行禮，今年卻因疫情停辦。本報資料照片

全國獨一無二，有194年歷史的彰化縣花壇鄉白沙坑迎燈排慶元宵活動，過去就算戰亂及天災人禍，也從未中斷過，今年因為新冠肺炎升溫，文德宮管委會今天下午開會，決定首度停辦，主委李錫圭說，將另行擲筊 ，決定延辦日期。

白沙坑迎燈排慶元宵活動，重頭戲是依傳統遶境花壇鄉文德、白沙及長沙三村。去年及前年雖然也因疫情影響，取消白天所有活動及晚會，但「晚上迎燈排遶境活動」及「白天燈排比賽及展示」則照常舉行，仍持續傳統，今年卻因疫情更加嚴峻，首度停辦原預定2月13日到15日晚間的遶境活動。

花壇鄉文德宮最大特色，在於正殿供奉開基福德正神，神像頭戴烏紗帽，為全國唯一官封的土地公，香火鼎盛；「燈排」的由來傳說緣起清朝道光年間，開台翰林曾維楨隨道光皇帝遊天街，觀賞花燈，曾翰林見景傷情，感於如此盛景家鄉的伯父母卻無福觀賞，欲辭官還鄉奉養伯父母，道光皇帝為嘉慰曾翰林孝行，御賜在曾維楨的故鄉花壇鄉白沙坑，每年元宵節均仿照京城「迎花燈」。

縣府文化局表示，「白沙坑迎燈排」 迄今已舉辦194年，地方居民在春節後，都熱衷製作古典糊仔燈，以23個燈籠串起外型像艘艘小船的「燈排」，每個燈籠寫上燈主姓氏又稱「字姓燈」，全台獨一無二。迎燈排以福德老爺的八人神轎和儀仗為主，再加上燈排與陣頭組成，燈排遊遍花壇鄉文德、白沙及長沙三村大街小巷遶境平安。

「白沙坑迎燈排」活動就算歷經戰亂也從未中斷過，不過，今年因疫情升溫，文德宮管委會今天下午開會決定停辦，主委李錫圭說，因疫情比預期嚴重，管委會才決定今年停辦，但仍會擲筊請示福德老爺延後舉辦的日期。雖然今年元宵迎燈排活動取消，但在文德宮仍會有花燈展示，歡迎民眾前往賞燈，但仍須依防疫規定，全程戴口罩，並保持社交距離。

有194年歷史的彰化縣花壇鄉白沙坑迎燈排活動，由陣頭及民眾迎著燈排，從文德宮出發，通宵達旦遊遍大街小巷遶境，並到廟前向神明行禮，今年卻因疫情停辦。本報資料照片
有194年歷史的彰化縣花壇鄉白沙坑迎燈排活動，由陣頭及民眾迎著燈排，從文德宮出發，通宵達旦遊遍大街小巷遶境，並到廟前向神明行禮，今年卻因疫情停辦。本報資料照片
有194年歷史的彰化縣花壇鄉白沙坑迎燈排活動，由陣頭及民眾迎著燈排，從文德宮出發，通宵達旦遊遍大街小巷遶境，今年卻因疫情停辦。本報資料照片
有194年歷史的彰化縣花壇鄉白沙坑迎燈排活動，由陣頭及民眾迎著燈排，從文德宮出發，通宵達旦遊遍大街小巷遶境，今年卻因疫情停辦。本報資料照片
有192年歷史的彰化縣花壇鄉白沙坑迎燈排活動，從前天（24日）晚間起到26日一連3天，由陣頭及民眾迎著燈排，從文德宮出發，通宵達旦遊遍大街小巷遶境。記者劉明岩／攝影
有192年歷史的彰化縣花壇鄉白沙坑迎燈排活動，從前天（24日）晚間起到26日一連3天，由陣頭及民眾迎著燈排，從文德宮出發，通宵達旦遊遍大街小巷遶境。記者劉明岩／攝影
全國獨一無二，擁有194年歷史的「白沙坑迎燈排」活動，由各單位製作各具特色的燈排參加遶境，並到廟前向神明行禮。 本報資料照片
全國獨一無二，擁有194年歷史的「白沙坑迎燈排」活動，由各單位製作各具特色的燈排參加遶境，並到廟前向神明行禮。 本報資料照片

遶境 疫情 花燈

相關新聞

中市有「利器」 碎樹枝變廢為寶

台中市環保局統計，全市每年所回收的廢樹枝幹、樹葉等共約1萬1800公噸，環保局引用新式破碎機，打成木屑再利用於園藝、植栽...

自來水外線補助 台中即起受理

台中市經發局統計，全市100萬8733戶，自來水普及率達96.46%，還有3萬5709戶尚未裝設自來水，中央今年補助20...

上帝調色盤 武界「滿江紅」美到3月

南投仁愛武界部落的濁水溪河床每逢冬、春之際枯水期，「滿江紅」等水生植物遍布溪床邊，更因低溫變色，紅、橘、綠等色彩如抽象畫...

彰化喬友大樓 將強制拆除

去年6月30日大火釀4死22傷的彰化市喬友大樓，經鑑定有結構安全之虞，由於所有權人無法在期限內自行拆除，縣府決定強制拆除...

捕蜂捉蛇 中市消防不再支援

台中市政府農業局自2018起，委由專業廠商捕捉蛇類及摘除蜂窩，消防局配合支援，廠商及消防局分時段執行，今年起由廠商24小...

空拍機飛上4700公尺 玉山白頭入鏡

台中市無人機應用發展協會理事長林菁鵠申請獲准於過年期間在玉山空拍，他在海拔2600公尺玉山登山口放出空拍機，飛到4700...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。