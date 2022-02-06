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疫情比戰亂可怕 有194年歷史的白沙坑迎燈排叫停
全國獨一無二，有194年歷史的彰化縣花壇鄉白沙坑迎燈排慶元宵活動，過去就算戰亂及天災人禍，也從未中斷過，今年因為新冠肺炎升溫，文德宮管委會今天下午開會，決定首度停辦，主委李錫圭說，將另行擲筊 ，決定延辦日期。
白沙坑迎燈排慶元宵活動，重頭戲是依傳統遶境花壇鄉文德、白沙及長沙三村。去年及前年雖然也因疫情影響，取消白天所有活動及晚會，但「晚上迎燈排遶境活動」及「白天燈排比賽及展示」則照常舉行，仍持續傳統，今年卻因疫情更加嚴峻，首度停辦原預定2月13日到15日晚間的遶境活動。
花壇鄉文德宮最大特色，在於正殿供奉開基福德正神，神像頭戴烏紗帽，為全國唯一官封的土地公，香火鼎盛；「燈排」的由來傳說緣起清朝道光年間，開台翰林曾維楨隨道光皇帝遊天街，觀賞花燈，曾翰林見景傷情，感於如此盛景家鄉的伯父母卻無福觀賞，欲辭官還鄉奉養伯父母，道光皇帝為嘉慰曾翰林孝行，御賜在曾維楨的故鄉花壇鄉白沙坑，每年元宵節均仿照京城「迎花燈」。
縣府文化局表示，「白沙坑迎燈排」 迄今已舉辦194年，地方居民在春節後，都熱衷製作古典糊仔燈，以23個燈籠串起外型像艘艘小船的「燈排」，每個燈籠寫上燈主姓氏又稱「字姓燈」，全台獨一無二。迎燈排以福德老爺的八人神轎和儀仗為主，再加上燈排與陣頭組成，燈排遊遍花壇鄉文德、白沙及長沙三村大街小巷遶境平安。
「白沙坑迎燈排」活動就算歷經戰亂也從未中斷過，不過，今年因疫情升溫，文德宮管委會今天下午開會決定停辦，主委李錫圭說，因疫情比預期嚴重，管委會才決定今年停辦，但仍會擲筊請示福德老爺延後舉辦的日期。雖然今年元宵迎燈排活動取消，但在文德宮仍會有花燈展示，歡迎民眾前往賞燈，但仍須依防疫規定，全程戴口罩，並保持社交距離。
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