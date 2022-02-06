猜燈謎、看布袋戲 彰化世界母語日活動還可集章送好禮

彰化縣文化局規劃「世界母語日講天說地學台語」系列活動，2月12日至3月31日在彰化縣立圖書館、員林演藝廳等地安排台語親子猜燈謎、囡仔歌鬥陣唱、母語故事劇場、看布袋戲學台語、主題書展等活動，民眾參加每個場次和借書還可集章贈好禮。

「台語親子猜燈謎」將於2月12日上午在縣立圖書館邀請台灣燈謎研究會監事施正雄老師為大家出題解說典故，親子組隊參加猜中燈謎可兌領 DIY造型燈籠；2月13日下午的「囡仔歌鬥陣唱」第一場「念謠唱歌講俗語」邀請台灣兒童文學作家林武憲老師開講早期兒時童謠及重溫俗語，第二場「趣味的囡仔歌」則邀請台灣文學作家康原老師教唱多種類趣味的囡仔歌一起學習共賞。

2月19日下午「母語故事劇場」邀請萍蓬草兒童劇團在縣立圖書館兒童說故事區演出「生肖的故事」，20日上午則在員林演藝廳圖書室演出「螃蟹嘟嘟與猴子拉拉」，讓大家聽故事輕鬆學台語；26日在文化局演講廳的「布袋戲學台語」由雲林國際偶戲節金掌獎最佳青年主演獎得主陳韋佑團長領軍的彰藝園掌中劇團帶來經典劇碼「西遊記之大鬧天宮」。