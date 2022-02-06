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連假最後一天 武陵農場湧進近6000人賞櫻花

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
武陵農場櫻花正盛開，春節連假吸引許多人上山賞花。圖／武陵農場提供
武陵農場櫻花正盛開，春節連假吸引許多人上山賞花。圖／武陵農場提供

今天是春節連假最後一天，武陵農場仍有大批遊客上山賞花，此時櫻花正盛開，園區許多櫻花林都可見花海美景，今天吸引近6000名遊客上山賞花。

武陵農場副場長胡發韜表示，今年春節武陵山上風和日麗，部分櫻花提前開放，吸引很多走春遊客，初一有2395人次入園賞花，初二開始當天就突破3000人次造訪，初三突破4500人次，初四突破5000人次，昨天初五是最高峰，人數達6722人，車輛1829輛，含大客車，轎車，機車。

今天是連假最後一天，到今天下午4點為止，入場人數達5838人，車輛1586輛，含大客車，轎車和機車，許多人在武陵農場臉書粉專看到花海美景後說，他們下周就要入住武陵農場賞花，很期待。

武陵農場櫻花正盛開，春節連假吸引許多人上山賞花。圖／武陵農場提供
武陵農場櫻花正盛開，春節連假吸引許多人上山賞花。圖／武陵農場提供

武陵農場 賞花 櫻花

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