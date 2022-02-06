跨國電影「刺心切骨」 導演：將完美呈現台中之美

集合新加坡、台灣、波蘭等跨國團隊攜手打造電影「刺心切骨（Pierce）」主要場景設定在台中，劇情以擊劍運動為主題，就在長億高中拍攝部分片段，導演劉慧伶感謝從場勘到拍攝台中市府多方協助，讓劇組擁有更多資源、拍攝順利。她強調一定會在電影中將「台中之美」完美呈現。

「刺心切骨（Pierce）」劇情描述曹佑寧飾演的擊劍選手，有次比賽失控，因此入獄，他弟弟的劉修甫受到隊友排擠，與丁寧飾演的母親相依為命。丁寧對男友隱瞞大兒子入獄的事實，曹佑寧假釋出獄，家人的關係產生變化，醞釀出更黑暗的災難。

曹佑寧曾獲台北電影節最佳男配角獎、入圍51屆金馬最佳新演員獎，新生代演員劉修甫飾演弟弟，母親一角則是第55屆金馬最佳女配角丁寧飾出，擊劍、家庭關係、驚悚元素的電影上映後，將掀起一波新話題。導演希望透過故事內容，思考關於愛與家的定義。

電影「刺心切骨」拿到台中市政府新聞局補助、台中市影視發展基金會協拍，市長盧秀燕兼任基金會董事長，執行長林筱淇與新聞局主任秘書陳瑜。

林筱淇強調，台中影視基金會成立影視協拍單一服務窗口，提供各項影視補助及獎勵措施，傾全會之力協助劇組場景協尋及協拍服務。台中地處台灣中部，除佔地利之便，天氣好、山海屯市區場景豐富，更提供拍攝景點諮詢服務，給予劇組第一線支援，有效提高劇組來台中拍攝取景效率，也歡迎劇組都來台中拍片。

陳瑜表示，市府致力推動影視發展政策，持續營造國際影視友善環境，期讓台中成為影視劇組拍攝場景的首選。