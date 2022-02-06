變身綠手指中市環保局有法寶 碎樹枝變木屑植栽最愛

台中市環保局統計，全市每年所回收的廢樹枝幹、樹葉等共約1萬1800公噸，環保局引用新式破碎機，打成木屑再利用於園藝、植栽，抑制雜草叢生，讓土壤更為健康，不過民眾利用率還不高，環保局建置廢木料銀行網站，呼籲民眾可上網申請，二手資源落實永續循環。

國民黨市議員張瀞分指出，民眾每年申請領用的木屑去化量，每年僅約2500公噸，去年則有近100公噸廢樹枝被送進焚化廠處理，9000多公噸的廢樹枝不知道去哪裡? 她認為很可惜。市府設有廢木料銀行網站，但多個行政廢木料可領用量也都掛零， 她認為市府應進一步追蹤廢木料的流向，促進有效再利用。

台中市大雅區清潔隊就成立環保破碎班，引進歐洲新式木材破碎機，將大型、不規則的樹枝廢材更加速破碎成木屑，不但可運用於園藝、植栽、當手工藝品，甚至可抑制雜草叢生，讓土壤更為健康，達到環境友善與資源循環的雙贏效果。

大雅區清潔隊長商紋魁表示，清潔隊有幫忙清運家戶庭院樹木修剪下來的樹枝樹幹，2018年產出的木屑總數量一年僅約27噸，環保局新引進這台歐洲新式木材破碎機，光是每個月就可以提供200噸的木屑供民眾領用。

環保破碎班長陳榮讚說，清運回隊的樹枝有很多的用途，完好的樹枝可作為雕刻材料，不規則的樹枝可再破碎成木屑，鋪設後可抑制雜草叢生，讓土壤的透氣性較好，長期下來有機質含量比一般土壤高，土壤比較健康，木屑發酵後更可當作肥料的輔材「根本就是寶。」

環保局長陳宏益表示，引進木材破碎機不僅大幅節省清潔隊人力，樹枝去化免於焚燒、影響空氣品質，碎木屑可作為景觀設計及園藝造景，也可作為填土或土壤改良再利用，環保局始終致力於垃圾減量，垃圾放在正確的位置就是資源，運用二手資源落實永續循環，木屑再利用，廢樹枝變黃金。