抓住春節尾巴 台中七期百貨諸葛四郎vs.史努比重磅登場
抓住寒假尾巴，今日天氣好，百貨公司人潮滾滾。台中老虎城購物中心邀請台中聲五洲掌中劇團-王英峻布袋戲在廣場上演台灣國寶級漫畫人物「諸葛四郎」掌中戲，老少開心，掀起懷舊風。新光三越台中中港店推出免費參觀「PEANUTS™花生漫畫關愛巡迴展」史努比年節限定玩偶開賣啦。
老虎城配合同名電影「諸葛四郎-英雄的英雄」串起80年代的懷舊回憶，也讓小朋友們重新認識台灣經典漫畫人物。這次演出與「賴小不爵士鼓」合作，經典布袋戲劇碼，搭配現場爵士鼓演奏，震撼感十足，讓大小朋友身歷其境，為春節連假劃下美好句點。
新光三越中港店的「PEANUTS™花生漫畫關愛巡迴展」PEANUTS Worldwide從查爾斯‧舒茲的花生漫畫中汲取靈感，推出一項全球性計畫：關愛-花生漫畫展傳遞關愛自己、關愛彼此、關愛地球，展覽設計豐富，可愛又具教育意義，粉絲們相揪衝一波！
這是台灣展覽第二站，展期到3月8日，展區會先看到查理布朗抱史努比的大型拱門，看到他們友愛彼此的模樣，真的可愛到讓人瞬間融化台中展也是巡迴展裡規模最大的，讓比迷們好好觀賞展覽，也有足夠空間跟花生漫畫的各種角色人物拍照留念。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言