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台股虎年開紅盤 早盤漲逾百點

抓住春節尾巴 台中七期百貨諸葛四郎vs.史努比重磅登場

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中老虎城購物中心廣場上演「諸葛四郎」掌中戲，老少回味在戲台前看布袋戲，趣味無窮。圖/老虎城提供
台中老虎城購物中心廣場上演「諸葛四郎」掌中戲，老少回味在戲台前看布袋戲，趣味無窮。圖/老虎城提供

抓住寒假尾巴，今日天氣好，百貨公司人潮滾滾。台中老虎城購物中心邀請台中聲五洲掌中劇團-王英峻布袋戲在廣場上演台灣國寶級漫畫人物「諸葛四郎」掌中戲，老少開心，掀起懷舊風。新光三越台中中港店推出免費參觀「PEANUTS™花生漫畫關愛巡迴展」史努比年節限定玩偶開賣啦。

老虎城配合同名電影「諸葛四郎-英雄的英雄」串起80年代的懷舊回憶，也讓小朋友們重新認識台灣經典漫畫人物。這次演出與「賴小不爵士鼓」合作，經典布袋戲劇碼，搭配現場爵士鼓演奏，震撼感十足，讓大小朋友身歷其境，為春節連假劃下美好句點。

新光三越中港店的「PEANUTS™花生漫畫關愛巡迴展」PEANUTS Worldwide從查爾斯‧舒茲的花生漫畫中汲取靈感，推出一項全球性計畫：關愛-花生漫畫展傳遞關愛自己、關愛彼此、關愛地球，展覽設計豐富，可愛又具教育意義，粉絲們相揪衝一波！

這是台灣展覽第二站，展期到3月8日，展區會先看到查理布朗抱史努比的大型拱門，看到他們友愛彼此的模樣，真的可愛到讓人瞬間融化台中展也是巡迴展裡規模最大的，讓比迷們好好觀賞展覽，也有足夠空間跟花生漫畫的各種角色人物拍照留念。

新光三越台中中港店推出「PEANUTS™花生漫畫關愛巡迴展」傳遞彼此關懷。圖/新光三越提供
新光三越台中中港店推出「PEANUTS™花生漫畫關愛巡迴展」傳遞彼此關懷。圖/新光三越提供
老虎城購物中心在廣場搭戲台，介紹台灣國寶級漫畫人物諸葛四郎，老少同樂。圖／老虎城提供
老虎城購物中心在廣場搭戲台，介紹台灣國寶級漫畫人物諸葛四郎，老少同樂。圖／老虎城提供
新光三越台中中港店推出「PEANUTS™花生漫畫關愛巡迴展」傳遞彼此關懷。圖/新光三越提供
新光三越台中中港店推出「PEANUTS™花生漫畫關愛巡迴展」傳遞彼此關懷。圖/新光三越提供

布袋戲

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「諸葛四郎—英雄的英雄」葉佳龍圓父夢 老少粉絲通吃

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