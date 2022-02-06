抓住春節尾巴 台中七期百貨諸葛四郎vs.史努比重磅登場

抓住寒假尾巴，今日天氣好，百貨公司人潮滾滾。台中老虎城購物中心邀請台中聲五洲掌中劇團-王英峻布袋戲在廣場上演台灣國寶級漫畫人物「諸葛四郎」掌中戲，老少開心，掀起懷舊風。新光三越台中中港店推出免費參觀「PEANUTS™花生漫畫關愛巡迴展」史努比年節限定玩偶開賣啦。

老虎城配合同名電影「諸葛四郎-英雄的英雄」串起80年代的懷舊回憶，也讓小朋友們重新認識台灣經典漫畫人物。這次演出與「賴小不爵士鼓」合作，經典布袋戲劇碼，搭配現場爵士鼓演奏，震撼感十足，讓大小朋友身歷其境，為春節連假劃下美好句點。

新光三越中港店的「PEANUTS™花生漫畫關愛巡迴展」PEANUTS Worldwide從查爾斯‧舒茲的花生漫畫中汲取靈感，推出一項全球性計畫：關愛-花生漫畫展傳遞關愛自己、關愛彼此、關愛地球，展覽設計豐富，可愛又具教育意義，粉絲們相揪衝一波！