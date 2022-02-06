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春節連假最後一天 田尾公路花園湧人潮

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
年假最後一天，彰化縣田尾公路花園今天湧入賞花人潮。記者林宛諭／攝影
年假最後一天，彰化縣田尾公路花園今天湧入賞花人潮。記者林宛諭／攝影

春節連假最後一天，彰化縣田尾公路花園湧入人潮，田尾公路花園協會理事長劉漢欽說，今年田尾公路花園除了年初一、初二有下小雨，影響遊客量，中部受疫情影響小，尤其公路花園是戶外開放空間，天氣一放晴，今天遊客把握年假最後假期人潮湧入公路花園賞花。

劉漢欽說，田尾公路花園春節遊客量雖比疫情前少很多，相較去年約少一成，不過業者推陳出新，布置美美園藝區，還有DIY活動可讓遊客體驗，所以年假期間遊客相較其他觀光景點仍有不錯的遊客量。

到田尾踩三輪車遊公路花園是特色，田尾松錳租車負責人游志勇說，今年除了受前幾天下小雨影響，遊客有減少一點，天氣一放晴遊客即回流，因應防疫他們也都不敢掉以輕心，三輪車遊客使用後就會清消，每小時也會固定進行消毒，讓遊客玩得安心。

劉漢欽說，田尾公路花園希望營造在地園藝花博，畢竟以往政府辦花博，在活動結束後，就歸零，但田尾一年四季都有不同花卉可賞，今年春節應景花卉有繡球花、大理花、海芋、垂枝茉莉、魯冰花等，採買盆栽花卉選擇性很多。

為了提升公路花園旅遊品質，田尾公路花園協會在年後也開放報名「田尾菁英解說員培訓課程」，將於2月19、26、3月5日上課，將聘請田尾9家業者授課解說技巧、植物養護技巧，也歡迎民眾報名參加，可上Google表單報名 https://forms.gle/vkuZQ5YQ1kixuNuB7

遊客把握年假最後假期，到田尾公路花園騎三輪車賞花。記者林宛諭／攝影
遊客把握年假最後假期，到田尾公路花園騎三輪車賞花。記者林宛諭／攝影
年假最後一天，彰化縣田尾公路花園今天湧入賞花人潮。記者林宛諭／攝影
年假最後一天，彰化縣田尾公路花園今天湧入賞花人潮。記者林宛諭／攝影
遊客把握年假最後假期，到田尾公路花園騎三輪車賞花。記者林宛諭／攝影
遊客把握年假最後假期，到田尾公路花園騎三輪車賞花。記者林宛諭／攝影
年假最後一天，彰化縣田尾公路花園今天湧入賞花人潮。記者林宛諭／攝影
年假最後一天，彰化縣田尾公路花園今天湧入賞花人潮。記者林宛諭／攝影

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