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2500萬拆除經費備好 彰化縣府將強拆喬友大樓

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
浴火後的彰化喬友大樓，因危及結構安全，彰化縣政府限令所有權人一個月內自行拆除，由於已過了拆除期限，彰化縣政府決定強制拆除。本報資料照片
浴火後的彰化喬友大樓，因危及結構安全，彰化縣政府限令所有權人一個月內自行拆除，由於已過了拆除期限，彰化縣政府決定強制拆除。本報資料照片

去年6月30日大火釀4死22傷的彰化市喬友大樓，經縣府委請彰化縣建築師公會鑑定結構安全，經判定為危樓，由於已逾縣府限令大樓所有權人1個月自行拆除期限，將由縣府強制拆除，已上網辦理委託規劃設計監造招標，如順利發包辦理設計，即可發包拆除，希望趕在今年底前拆畢。

喬友大樓位於彰化火車站前，樓高15層，1993年完成，是一棟綜合商業大樓，為彰化重要地標，曾有KTV、遊樂場、百貨商場等進駐。

後來卻因業者成分複雜，加上管理不善，喬友大樓先後發生3次大火，多數樓層荒廢，直到6到9樓由百果山商旅經營防疫旅館，一度恢復生機。

未料今年6月30日晚間喬友大樓失火，居隔民眾3死22傷，還造成一位消防員陳志帆殉職。經縣府委託彰化縣建築師公會鑑定，認定已影響結構安全，要求喬友大樓所有權人一個月內、即上月底前自行拆除。

喬友大樓最大所有權人、百香果商旅負責人蔡進峰說，喬友大樓區分管理人共有113人，由於拆除經費恐達上千萬元，所有權人拿不出錢來，「大家都沈默，就表示同意由縣府強拆除」，待縣府拆除後，再由所有權來分擔拆除費用。

彰化縣政府代理建設處長湯國榮說，由於喬友大樓所有權人未依縣府限令一個月內自行拆除，縣府決定強制拆除，其中的規劃設計監造已上網招標，待發包完成設計後，即可發包拆除。

至於縣府拆除經費方面，彰化縣政府在本年度度總預算案中，破天荒在「建管行政違章建築處理業務費」編列2500萬元，並獲縣議會審議通過，一般認為即是針對拆除喬友大樓使用埋下的「伏筆」，果真派上用場。

縣府在拆除喬友大樓的同時，也同時要辦理都市更新，湯國榮說，喬友大樓產權較為集中，相對單純，所有權人將自辦都更，已由縣府協助成立都更籌備會，待都更會正式成立後，再決定未來的走向，希望現址從廢墟中站起來，抹去不堪的過去，重建打造新的地標。

浴火後的彰化喬友大樓，因危及結構安全，彰化縣政府限令所有權人一個月內自行拆除，由於已過了拆除期限，彰化縣政府決定強制拆除。本報資料照片
浴火後的彰化喬友大樓，因危及結構安全，彰化縣政府限令所有權人一個月內自行拆除，由於已過了拆除期限，彰化縣政府決定強制拆除。本報資料照片
浴火後的彰化喬友大樓，因危及結構安全，彰化縣政府限令所有權人一個月內自行拆除，由於已過了拆除期限，彰化縣政府決定強制拆除。本報資料照片
浴火後的彰化喬友大樓，因危及結構安全，彰化縣政府限令所有權人一個月內自行拆除，由於已過了拆除期限，彰化縣政府決定強制拆除。本報資料照片

喬友大樓

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