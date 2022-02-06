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中市將花5103萬鋪52里水管 改善梨山飲用水設施

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市府爭取前瞻計畫補助，改善偏遠地區簡易自來水系統。圖／經發局提供
台中市府爭取前瞻計畫補助，改善偏遠地區簡易自來水系統。圖／經發局提供

台中市政府爭取中央前瞻基礎建設計畫補助，改善和平區平等里、博愛里、梨山里及南勢里等4里的簡易自來水設施與營運系統，總經費5103萬1000元，包括水源取水設施，舖設逾52公里的取水配水管線、設置配水池及沉沙池等，完工後當地823戶居民即有穩定水源可用。

「和平地區居民，平時喝豆漿，下雨喝米漿」，原住民議員朱元宏與林榮進、區民代表羅進玉等人極力爭取山上居民要有乾淨的水喝。議員指出，山居大不易，旱災時沒水可喝，如暴雨過後，打開簡易自來水的水龍頭，飲水汙濁還帶泥漿，感嘆「住在德基水庫旁，居民卻沒有乾淨的飲用水」，相當諷刺。

經發局表示，台中市部分地區因位處偏遠、居民聚落分散、水源不足等因素，無法供應自來水，通常飲用簡易自來水，經發局向經濟部水利署爭取「無自來水地區供水改善計畫」總經費5103萬1000元，中央同意補助3521萬1400元，市府負擔約1581萬9600元，

經濟部水利署110年度前瞻基礎建設計畫，市府提案一口氣拿下「無自來水地區供水改善計畫第四期」「原住民族地區簡易自來水系統營運」「簡易自來水工程－水汶站、谷關、松茂社區及南勢里簡易自來水改善工程」改善和平區平等里、博愛里、梨山及南勢里等4里的簡易自來水設施。

經發局說明，中市府為加速偏遠地區無自來水地區供水改善，近年來積極推動延管工程，目前台中市自來水普及率已達96.46%；台中市幅員廣大且城鄉地理環境迥異，對於因地理環境因素仍無法使用自來水的居民，每年均編列經費，提升自來水普及率與簡易自來水系統佈建，照顧偏遠地區民眾用水需求與安全。

台中市 原住民

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