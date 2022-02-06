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雕塑家洪易故鄉彰化設美術館 見證創作里程

中央社 / 彰化6日電
雕塑藝術家洪易的作品充滿童趣，風格新穎，2020年在出生地彰化成立「洪易美術館」，展出自己的作品，為自己投入藝術創作20年的里程見證，象徵新生、新階段的開始。中央社／洪易美術館
雕塑藝術家洪易的作品充滿童趣，風格新穎，2020年在出生地彰化成立「洪易美術館」，展出自己的作品，為自己投入藝術創作20年的里程見證，象徵新生、新階段的開始。中央社／洪易美術館

雕塑藝術家洪易的作品充滿童趣，風格新穎，曾在美國、西班牙等地展出；彰化縣芳苑鄉出生的洪易，回到彰化設立美術館展出自己的作品，也為創作里程作見證。

洪易在彰化芳苑出生，台中烏日長大，高中時就讀明道中學美工科，但畢業後卻沒有從事相關行業，反而轉換跑道，做過水床銷售業務員、工地工人等和美術無關的工作。

他在2000年時參加20號倉庫鐵道藝術網絡台中站駐站美術家徵選，入選駐站美術家，也正式展開創作生涯；在20多年創作生涯中，洪易帶有台灣味又具童趣的作品，曾在美國、日本等國展出，2020年在出生地彰化成立「洪易美術館」，收藏自己的作品。

「洪易美術館是我投入藝術創作20年的里程見證，更象徵新生、新階段的開始」，洪易接受中央社記者訪問時說，美術館就設在貓羅溪畔遠眺九九峰，依山傍水，而美術館旁好山好水的田園風光，呼應自己創作的純粹態度。

洪易說，他屬狗，第一件作品也從狗開始，他形容自己就像台灣土狗有強大生命力，哪裡有得吃就去哪裡覓食，不怕逆境，相信只要心態對，就一定會有出路。他也告訴自己，找出最適合自己方向的過程難免受挫，只要做好準備，正向思考，每次的撞擊都會是累積邁向成功的能量來源。

美術館內除了展示自己的作品外，也規劃了新銳藝術家展出空間，被問到為何會有此構想，洪易說，在台灣，藝術家養成之路艱辛，他20年一路走來深知當中的艱難，藝術要被看見並不容易，需要些運氣或機會。

他說，藝術能量不是靠一個人就能壯大，在有能力之時，也希望呼朋引伴、提攜後輩一起在藝術之路並肩同行，也因為強大的藝術連結，才能從台灣走向國際。

美術館 藝術家

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