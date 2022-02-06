聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中市捕蜂捉蛇工作 今年起由廠商24小時辦理
台中市政府農業局自民國107年起，委由專業廠商捕捉蛇類及摘除蜂窩，消防局配合支援，107年至去年，廠商及消防局分時段執行，今年起由廠商24小時辦理，農業局提醒，民眾如遇蜂、蛇類侵擾，請保持適當安全距離，可撥打消防局119專線，將轉由農業局委外廠商派員處理。
台中市清水區陳姓男子說，去年他家中發現蛇，立即打119報案，消防隊通報廠商到場，捉蛇人員很認真找蛇捉蛇，雖然第一次沒捉到，隔幾天後再發現通報，終於捉到蛇，解除全家人心中大患。
農業局表示，因蛇、蜂類具有危險性，為減少民眾恐慌及提升處理效率，台中市29個行政區畫分為3大區域，包括市屯區域、海線區域、山線區域，分別委由專業廠商辦理，減少處理時間。
民眾通報蜂、蛇案件後，廠商將於15分鐘內電話聯繫通報民眾，並於30分鐘內到達現場處理，蛇類案件需於1小時內處理完成，蜂類案件需於2日內處理完成。
農業局表示，蛇類喜歡陰暗潮溼環境，且髒亂容易吸引蛇類覓食及躲藏，建議民眾定期維護居家環境及修剪雜草樹枝，減少蛇類棲息，如果發現居家附近有蜂巢，請快速離開現場或緊閉居家窗戶，確保人身安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言