快訊

台中3自主快篩陽性 已有2人PCR結果出爐

初九拜天公 勿踩3地雷小心衰整年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中市捕蜂捉蛇工作 今年起由廠商24小時辦理

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

台中市政府農業局自民國107年起，委由專業廠商捕捉蛇類及摘除蜂窩，消防局配合支援，107年至去年，廠商及消防局分時段執行，今年起由廠商24小時辦理，農業局提醒，民眾如遇蜂、蛇類侵擾，請保持適當安全距離，可撥打消防局119專線，將轉由農業局委外廠商派員處理。

台中市清水區陳姓男子說，去年他家中發現蛇，立即打119報案，消防隊通報廠商到場，捉蛇人員很認真找蛇捉蛇，雖然第一次沒捉到，隔幾天後再發現通報，終於捉到蛇，解除全家人心中大患。

農業局表示，因蛇、蜂類具有危險性，為減少民眾恐慌及提升處理效率，台中市29個行政區畫分為3大區域，包括市屯區域、海線區域、山線區域，分別委由專業廠商辦理，減少處理時間。

民眾通報蜂、蛇案件後，廠商將於15分鐘內電話聯繫通報民眾，並於30分鐘內到達現場處理，蛇類案件需於1小時內處理完成，蜂類案件需於2日內處理完成。

農業局表示，蛇類喜歡陰暗潮溼環境，且髒亂容易吸引蛇類覓食及躲藏，建議民眾定期維護居家環境及修剪雜草樹枝，減少蛇類棲息，如果發現居家附近有蜂巢，請快速離開現場或緊閉居家窗戶，確保人身安全。

台中市捕蜂捉蛇工作 今年起由廠商24小時辦理。圖／台中市農業局提供
台中市捕蜂捉蛇工作 今年起由廠商24小時辦理。圖／台中市農業局提供
台中市捕蜂捉蛇工作 今年起由廠商24小時辦理。圖／台中市農業局提供
台中市捕蜂捉蛇工作 今年起由廠商24小時辦理。圖／台中市農業局提供

台中市

延伸閱讀

「沒有人是橘外人」！中市茂谷柑值產季正香甜

新竹又震了！2分鐘接連搖 地鳴聲如戰機呼嘯而過

新竹峨眉1天連10震 消防局整裝待命

「菊先銀」高空煙火炸死台東男 消防局：追來源究責

相關新聞

快申請！3.5萬戶沒自來水 中市府今年補助1100戶施工費

台中市經發局統計，全市100萬8733戶，自來水普及率達96.46%，還有3萬5709戶尚未裝設自來水。分析原因多是位處...

天冷走春人少 借發財金仍逾6萬人

天氣不佳加上疫情衝擊，春節連假南投日月潭、溪頭遊客冷清，僅往年6成人數；台中武陵農場櫻花提早開放，昨天初五吸引6千人入園...

2500萬拆除經費備好 彰化縣府將強拆喬友大樓

去年6月30日大火釀4死22傷的彰化市喬友大樓，經縣府委請彰化縣建築師公會鑑定結構安全，經判定為危樓，由於已逾縣府限令大...

中市將花5103萬鋪52里水管 改善梨山飲用水設施

台中市政府爭取中央前瞻基礎建設計畫補助，改善和平區平等里、博愛里、梨山里及南勢里等4里的簡易自來水設施與營運系統，總經費...

台中市捕蜂捉蛇工作 今年起由廠商24小時辦理

台中市政府農業局自民國107年起，委由專業廠商捕捉蛇類及摘除蜂窩，消防局配合支援，107年至去年，廠商及消防局分時段執行...

中捷第70萬幸運兒 享90天無限次爽搭和周邊好禮

台中捷運虎年開春報喜，綠線全線累積運量昨(4日)達到502萬7522人次，突破500萬大關，第二大站市政府站累積運量則預...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。