台中市捕蜂捉蛇工作 今年起由廠商24小時辦理

台中市政府農業局自民國107年起，委由專業廠商捕捉蛇類及摘除蜂窩，消防局配合支援，107年至去年，廠商及消防局分時段執行，今年起由廠商24小時辦理，農業局提醒，民眾如遇蜂、蛇類侵擾，請保持適當安全距離，可撥打消防局119專線，將轉由農業局委外廠商派員處理。

台中市清水區陳姓男子說，去年他家中發現蛇，立即打119報案，消防隊通報廠商到場，捉蛇人員很認真找蛇捉蛇，雖然第一次沒捉到，隔幾天後再發現通報，終於捉到蛇，解除全家人心中大患。

農業局表示，因蛇、蜂類具有危險性，為減少民眾恐慌及提升處理效率，台中市29個行政區畫分為3大區域，包括市屯區域、海線區域、山線區域，分別委由專業廠商辦理，減少處理時間。

民眾通報蜂、蛇案件後，廠商將於15分鐘內電話聯繫通報民眾，並於30分鐘內到達現場處理，蛇類案件需於1小時內處理完成，蜂類案件需於2日內處理完成。