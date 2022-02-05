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精緻小品風格吸千人入園 台中福壽山農場櫻花期12日起跑

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
福壽山農場內櫻花情況已達1至2成，預估12日會達到最高峰，花況最甚。圖／福壽山農場提供
福壽山農場內櫻花情況已達1至2成，預估12日會達到最高峰，花況最甚。圖／福壽山農場提供

台中福壽山農場櫻花陸續綻放，目前已達1至2成，初三、初四每日也吸引逾1200人次入場。農場觀光行政組長蔡子逸表示，目前緋寒櫻正拉開幕廉，預計花期會在12日後最為盛開，歡迎民眾把握花期，到福壽山農場賞花

位於海拔高度2100公尺以上的福壽山農場，12個月皆有不同美景可欣賞，其中從2至4月的櫻花、桃花及梨花季，更是民眾所期待的賞花重點期。農場方預估，此次櫻花將會在12日後最為盛開。

今年冬天氣候較為溫暖，短期溫度落差大，容易刺激櫻花綻放，武陵農場因而花季提前開始，而海拔較高的福壽山農場，目前花況已達1至2成。福壽山農場觀光行政組長蔡子逸表示，農場內的櫻花苞數相當多，但依氣象預報來看，往後3日的氣溫較冷，可能達到零度，近幾日較不易開花，預估12日過後，將會是花開最盛大的時候。

蔡子逸提到，目前場內花況較精緻小品，但初三、初四每日也吸引逾1200人次入場，露營區約有200人次，住房率也達到近9成，與去年同期狀況持平；目前預估2月中旬農場內花況最盛，該時期的訂房狀況也已客滿。

蔡子逸表示，目前場內的緋寒櫻正拉開幕廉，富士櫻及昭和櫻也逐漸偷跑，大島櫻和吉野櫻也正接力也正粉墨鬧春，而場內的「梨王」也正盛開白色梨花；12日花季開始後，將採一票到底方式，購票一次後，可遊歷包含場部區及天池，歡迎民眾把握花期，到福壽山農場賞花。

福壽山農場內的「梨王」也正盛開白色梨花。圖／福壽山農場提供
福壽山農場內的「梨王」也正盛開白色梨花。圖／福壽山農場提供
福壽山農場內櫻花情況已達1至2成，預估12日會達到最高峰，花況最甚。圖／福壽山農場提供
福壽山農場內櫻花情況已達1至2成，預估12日會達到最高峰，花況最甚。圖／福壽山農場提供

櫻花 賞花 露營區

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