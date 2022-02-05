老樹來台一甲子落腳永靖鄉 每年貢獻地球400萬環境價值

彰化縣永靖鄉「成美文化園」庭園造景精緻，樹木幾乎棵棵來歷不小，其中松柏軒景觀餐廳附近的日本黑松，在過去220年歲月搬過兩次家，每次遷移都是大工程，最後一次耗費4年斷根和照顧才移植永靖鄉，成為成美文化園的迎客松。

永靖鄉是台灣苗木之鄉，鄉內的成美文化園今年再添新地景，由日本設計師石田京市與建築師郭俊沛跨界合作的藝術裝置「播夢種籽」，以環保永續為設計核心，保留原有鋼結構，用阿拉斯加扁柏作為基底材，寓意做人圓融、做事方正。黃昏時分燈光亮起，「播夢種籽」映照水池，景色頗夢幻，春節連假期間吸引民眾遊園。

至於日本黑松，2016年移植成美文化園，青翠蓊鬱，是園區也是彰化縣的珍貴老樹。成美文化園區執行長章嘉和說，日治時期日本官員海運這棵日本黑松到陽明山官舍種植，台灣光復後被北部園藝家收藏培育，1977年彰化縣園藝家黃天鶴發現這棵樹，排除各種困難，費時一晚才運抵田尾鄉。

頂新企業開闢成美文化園，頂新魏家兄弟的魏應交與魏應充多次拜訪黃天鶴，以永續保育的角度，說動黃天鶴託付老松，當時樹高7公尺，樹齡逾210年，移植需要高端技術，頂新企業委託園藝師傅，用4年時間逐步為老松斷根，園區裝設地下水位監測器，避免水位過高危害老松生長。移植園區後不僅樹齡達220年，背後還有暖心故事。設籍永靖、田尾的屬虎民眾可把握2月底前的免費優惠一睹珍貴老樹風采。

章嘉和引用印度加爾各答農業大學教授德斯的研究，一棵50年樹木產生的生態效益，氧氣價值約新台幣100萬元、防止空氣汙染的價值約新台幣210萬元、增加土壤肥力的價值約新台幣100萬元、產生的蛋白質約新台幣8萬5千元，總價高達418萬5千元，但砍下後的市場價值僅值1萬元。