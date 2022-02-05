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中捷第70萬幸運兒 享90天無限次爽搭和周邊好禮
台中捷運虎年開春報喜，綠線全線累積運量昨(4日)達到502萬7522人次，突破500萬大關，第二大站市政府站累積運量則預計2月下旬達到70萬人次。台中捷運公司將尋找市政府站第70萬名旅客，致贈90天無限次搭乘的中捷卡及最新周邊商品，與第70萬名幸運兒搭乘同列車，且在市政府站出站的旅客則享「同歡禮」。
中捷公司表示，捷運綠線去年4月25日正式通車，雖然通車後不到1個月即碰到新冠疫情三級警戒，導致運量大幅下滑，在公司團隊積極落實防疫措施及優化各項服務下，疫情趨緩後，去年9月推出捷粉回饋專案，吸引通勤族搭乘，運量逐漸回升，截至昨日累積運量達到502萬7522人，突破500萬大關，邁向新的里程碑。
此外，截至昨日，捷運市政府站單站累積運量為64萬3965人次，預計2月下旬達到70萬人次，中捷公司在達標當日將前往市政府站尋找第70萬名旅客，致贈90天無限次搭乘中捷卡，以及最新周邊商品包括帆布袋、自動傘、變色玻璃杯等，感謝旅客的支持。
中捷公司指出，90天無限搭乘卡票面圖案以市政府站建築為主意象，搭配「中捷500萬」、「市政府站第70萬人次紀念」的文字，極具收藏價值；另與第70萬名旅客搭乘同列車且在市政府站出站者，中捷公司也將致贈造型可愛的動漫組裝收納盒，共同分享喜悅。
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