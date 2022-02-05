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社頭清水岩露營區委外經營 縣府允借場地辦童軍露營

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣政府新春招牌活動「花在彰化」首次舉辦野餐日，每個家庭相距兩公尺，民眾或躺或坐，享受難得假日休閒。記者簡慧珍／攝影
彰化縣政府新春招牌活動「花在彰化」首次舉辦野餐日，每個家庭相距兩公尺，民眾或躺或坐，享受難得假日休閒。記者簡慧珍／攝影

彰化縣社頭清水岩露營區環境理想，全縣童軍露營的首選場地，全國童軍大露營也經常在這裡舉辦，但縣政府委外經營清水岩露營區，無法想用就用，今年起將移往溪州公園辦理全縣及全國性的童軍露營活動。

彰化縣今天天氣晴時多雲，「2022花在彰化─野餐日」在溪州公園草皮區浪漫登場，參加民眾或坐或躺，欣賞舞台區歌手演唱，享受春節連假收假前的浮生半日閒。縣長王惠美和農業處長邱奕志等人到場了解「花在彰化」第一次舉辦大野餐的民意反應，民眾滿意場地和節目，也願意配合防疫，戶外野餐不吃東西，縣政府贈送的「彰化優鮮」伴手禮帶回家享用。

王惠美見野餐日舉辦成效良好，溪州公園遊人如織，她表示，溪州公園面積26公頃，連同周邊苗木區、森林區總共面積123公頃，只有假日舉辦活動未免可惜，未來將常態性辦理休閒、園藝等相關活動，連童軍露營場地都可移到溪州公園。

她指出，全縣及全國童軍露營以前都在社頭清水岩露營區，可是縣政府已委外經營露營區和溫泉區，業者擁有場地經營權，縣政府不好要求太多，未來童軍露營活動將移到溪州公園，腹地廣闊，設施齊全，又有室內場館可辦理教育講習，場地相當理想。

「溪州公園是我們夢寐以求的園地。」彰化縣童軍會總幹事、王功國小校長謝格倫表示，全縣童軍露營向來在社頭清水岩童軍露營區，全國童軍露營也喜歡到彰化縣社頭清水岩露營區舉辦，去年底包商宣布收費營業，童軍團體還沒找到免費又適合的場地辦活動，全國國中、國小大露營明年由彰化縣承辦，如果縣政府願意出借溪州公園，對童軍活動將是一大福音。

校長謝格倫說，成百上千的童軍到溪州公園露營必須有盥洗設施，溪州公園是農牧用地，有廁所但沒淋浴設施，如何加裝盥洗設施或露營期間放置臨時設備，縣政府教育處已有初步想法，童軍團體會和教育處一起努力克服困難。

免費入園的「2022花在彰化」，在春節連假倒數計時之前湧進大量遊客，昨天入園人數逾11萬人，縣政府預估今天應該相去不遠，園區各攤位大發利。農業處長邱奕志表示，「花在彰化」開園13天，縣政府準備3千個虎年小提燈不定時分送，今天是下午4點，歡迎民眾排隊索取。

大野餐草皮區熱鬧滾滾，歌手演唱、電視兒童節目的哥哥、姐姐帶動唱，好戲連台老少咸宜不冷場，中間穿插有獎徵答，問題包括「花在彰化」在哪裡舉辦、哪一天開園、主題為何、今年大年初五是國曆幾月幾日，送分題頻出，全場搶答，歡樂無限。

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