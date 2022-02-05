南投縣累積15萬噸垃圾無法消化 各鄉鎮只能繼續堆放

南投縣沒有垃圾焚化爐，配合民眾農曆春節前大掃除，四大鄉鎮市南投市、草屯鎮、埔里鎮、竹山鎮根本無法消化，紛指出目前全縣垃圾大爆量，已經累積待處理垃圾近15萬公噸，眼看今天下午起開始恢復收垃圾，但有清潔隊人員表示，收回來的完全無法外送處理焚化，只能繼續堆置打包減少暫用空間，等待環保局進一步的解決之道。

南投縣各鄉鎮春節前陸續受理民眾登記清運家具等大型廢棄物，此外南投市、竹山鎮及埔里鎮從大年初一至初四暫停收運垃圾，垃圾推置量最大的草屯鎮，目前已堆了近8萬公噸的垃圾，但從明天起要開始收運垃圾，而南投市目前垃圾則有1萬2000公噸，春節前已全部打包完成。

竹山鎮公所指出，目前清潔隊收置垃圾量達4萬6000多公噸，占全縣垃圾量的26%，打包量50%，僅次於草屯鎮，和埔里鎮一樣，從早上就開始收運垃圾，預估會再收到200噸垃圾，苦笑說，「只是收回來只能繼續堆放，連打包都來不及。」相對埔里只有2000噸的量，但清潔隊表示根本沒地方可以堆了。

環保局長李易書表示，南投縣極度需要興建垃圾自主處理設施，以減少對於外縣市焚化爐的依賴，南投縣目前規劃興建綠能永續中心，以機械生物處理技術加強垃圾資源回收再利用，將垃圾中資源回收物再細分出來回收再利用，並將垃圾中適燃性物質製成固體再生燃料，發展替代燃燒生煤的生質燃料，將可有效處理南投縣垃圾過量堆置問題。