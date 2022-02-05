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郵局搶當包租公！台中88房招租現人潮 出租率92%

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
中華郵政嶺東郵局大樓規劃88間套房招租，其中81間已出租，出租率達92%。圖／台中郵局提供
中華郵政嶺東郵局大樓規劃88間套房招租，其中81間已出租，出租率達92%。圖／台中郵局提供

中華郵政台中地區資產活化，耗資逾4.6億元打造台中嶺東郵局大樓，不但一樓招募到統一超商進駐，樓上規劃88間五星級不同房型，由於全新、附家具、家電，可「一卡皮箱」輕鬆入住，CP值高，月租6500元起跳，吸引民眾排隊搶租，出租率達92%，相當搶手。

另外，台中七期惠國段521坪土地大樓開發案由麗明營造得標，規劃興建地上13樓及地下4樓建築物，準備興建，未來將規劃作為旅館使用，完工後將委由台北天成飯店經營。

台中郵局表示，嶺東郵局因應都市更新遷址購地重建複合式郵局，規劃地上6層、下地2層，總建坪約1800坪，一樓135坪為嶺東郵局營業使用，另54.15坪出租招募到統一超商進駐，近期開幕。

台中郵局說，中華郵政善盡企業社會責任，針對在嶺東、精科園區周邊上班族、嶺東科大學生推出88間房，由郵局擔任房東招租，租金從6500元到1.8萬元不等，包括2到4樓為67間套房，5到6樓有1房1廳房型設有小廚房、2房2廳配備洗衣機各10間，以及2房2廳規劃無障礙空間房1間。

台中郵局說明，自1月24日至28日招租5天，由於全新、附家具、家電，CP值高，吸引民眾排隊看房、簽約，其中81間出租，出租率達92%，又以5、6樓大坪數房型最受歡迎，已租售一空，預估每年靠租金將可進帳上千萬元。

中華郵政嶺東郵局大樓有88間套房，由於CP值高，出租率達92%，相當搶手，圖為1房1廳1衛浴的大坪數房型。圖／台中郵局提供
中華郵政嶺東郵局大樓有88間套房，由於CP值高，出租率達92%，相當搶手，圖為1房1廳1衛浴的大坪數房型。圖／台中郵局提供
中華郵政嶺東郵局大樓有88間套房，由於CP值高，出租率達92%，相當搶手，圖為招租盛況。圖／台中郵局提供
中華郵政嶺東郵局大樓有88間套房，由於CP值高，出租率達92%，相當搶手，圖為招租盛況。圖／台中郵局提供
中華郵政嶺東郵局大樓規劃88間套房招租，其中81間已出租，出租率達92%。圖／台中郵局提供
中華郵政嶺東郵局大樓規劃88間套房招租，其中81間已出租，出租率達92%。圖／台中郵局提供
中華郵政嶺東郵局大樓有88間套房，由於CP值高，出租率達92%，相當搶手，圖為招租盛況。圖／台中郵局提供
中華郵政嶺東郵局大樓有88間套房，由於CP值高，出租率達92%，相當搶手，圖為招租盛況。圖／台中郵局提供
中華郵政嶺東郵局大樓有88間套房，由於CP值高，出租率達92%，相當搶手，圖為招租盛況。圖／台中郵局提供
中華郵政嶺東郵局大樓有88間套房，由於CP值高，出租率達92%，相當搶手，圖為招租盛況。圖／台中郵局提供
中華郵政嶺東郵局大樓有88間套房，由於CP值高，出租率達92%，相當搶手，圖為月租7500元的套房。圖／台中郵局提供
中華郵政嶺東郵局大樓有88間套房，由於CP值高，出租率達92%，相當搶手，圖為月租7500元的套房。圖／台中郵局提供

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