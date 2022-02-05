南投縣景點春節遊客走春減少 紫南宮借發財金破6萬人

春節連續假期今年再度受到疫情的影響，南投縣各風景區尚未出現爆量塞車的情況，遊客走春未如往年踴躍，日月潭遊客數只有去年的六成，但車輛數未見減少，溪頭人數只是一般平日的4000人，顯得非常冷清，反觀紫南宮借發財金迎財神人數超過6萬人，造成國道中部路段及台3線車輛回堵。

因應期間湧入南投地區返家及旅遊交通量，公路總局實施9天春節連續假期交通疏運計畫，雖預估大量觀光遊憩及參拜走春車潮，將會出現在日月潭、清境地區、國6愛蘭交流道的台14線，以及紫南宮周邊道路；2月5至6日多為收假返回工作地，呼籲民眾多利用台63線及台14線替代道路。

日月潭國家風景區表示，今年連假假期長，大年初一遊客數約2萬8000人次，初二開始恢復人潮約4萬2000人次，到

初三、四兩天，都有約4萬8000人次前來走春，使得水社、伊達邵碼頭旁停車場客滿，而觀光客船也搶商機，從元旦起恢復固定班次，為挽回遊客的流失，甚至有船家開出每趟次50元的低價搶客，讓湖面上回復以往熱絡情形。

紫南宮主委莊秋安指出，春節連假是是信眾前來走春，求借發財金的好日子，但今年少了元旦發錢母的大活動，人次雖然少了很多，但幾天下來也有6萬人來借發財金，總數超過3000萬，不過很高興民眾的挽袖支持，參與捐血送錢母活動，台中市捐血中心更一舉派來4輛捐血車，第一天就收到876袋血，總血量為21萬9000 cc，今天預估可再收到500袋血，是平日的好幾倍，持續到2月底應該可以一解血荒。