影／台中台灣燈會12日登場 主燈10米高台中虎爺亮相

2022中台灣元宵燈會將於12日下周六在南屯區文心森林公園登場，為期9天，10米高主燈台中虎爺是最大亮點。台中市長盧秀燕今早視察燈區，她說，台中疫情尚屬穩定，但不可輕忽，防疫優先為原則，燈區周圍將以燈飾圍設，入口處採2進4出，全區最高容納2萬人、禁止飲食，提醒賞燈民眾注意。

今天上午，盧秀燕視察位於南屯區文心森林公園的中台灣燈會燈區，她說，入口處量測體溫儀器與人力量能要足、民眾能快速通過，別讓入口處形成群聚。

台中市觀旅局指出，目前規劃出入口採「2進4出」，民眾可由文心路一段與向上路二段、文心路一段與大墩七街進場，出口規劃：文心路一段與向上路二段、文心路一段與大墩七街、惠文路與向上路二段、惠文路與大墩七街。

盧秀燕說，觀旅局在疫情期間籌辦中台灣燈會，相當辛苦，但防疫沒有假期，4處出口是否開放民眾皆能進場？她授權相關單位會後決議，近期將公布結果。

今年10米高「台中虎爺」主燈、5大燈區，包含：虎威笙風、光速世界、大地糧心、虎假虎威、52海洋與近40座特色主題燈組，其中22組為動態燈組，將成為全台最動態、最歡樂、最繽紛的燈會。

11日晚間進行試燈，12日主燈秀於晚間6點到9點，每整點播放長達3分鐘主題燈光秀。平日開燈時間為晚間5點到9點半、假日開燈時間為晚間5點到10點。

盧秀燕指出，此為首次台中捷運結合中台灣燈會，民眾可在捷運綠線「文心森林公園站」下車、逛燈會，呼籲民眾多搭乘大眾運輸工具，避免塞車之苦。

觀旅局指出，因為文心森林公園燈會是開放場域，為落實防疫，8日起將進行燈區周圍的燈飾圍設，避免人群從旁隨意出入、未落實實名制，10日進行燈區清消作業，活動期間燈區人流最高2萬人、圓滿戶外劇場約4至5千人。