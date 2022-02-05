彰化過年連假開放打Covid-19疫苗 6天打了5萬多劑

彰化縣今年農曆春節連假開放施打Covid-19疫苗，民眾相當踴躍，彰化衛生局統計平均每天接近1萬的施打量，但考量到連假過後慢性病人回診需求大，彰化縣27家衛生所會先暫停2月7日Covid-19疫苗接種隨到隨打服務。

彰化縣衛生局指出，春節期間民眾看診不便，依據往年經驗，連假後衛生所門診常湧入大量慢性病回診民眾，為採分流，春節後第一天2月7日因應慢性病人回診，縣內衛生所暫停Covid-19疫苗接種，從2月8日至11日則會恢復專責65歲以上長者疫苗接種。

彰化縣催打Covid-19一、二劑疫苗，今年1月開始祭出打疫苗送200元禮券，農曆春節前已發出4萬多份禮券，共約800多萬元，衛生局評估這一波Omicron變異株加上禮券影響下，縣內65歲以上接種率約增加5%，也有不少是外縣市民眾，打疫苗發禮券延長到2月28日止。

從1月29日到2月6日大年初六，彰化共有78家合約醫療院所提供提供388診次Covid-19疫苗接種服務，過年前打氣受國內疫情升溫，Covid-19疫苗每天約可打到1萬5千劑左右，彰化縣府衛生局長葉彥伯說，過年連假開放疫苗施打，計算到初三數量，6天已施打5萬8591，其中三分之二是第三劑追加劑，四分之一是第二劑，算是很踴躍。