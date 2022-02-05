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彰化百年古剎今抽籤 國運工商後勢看好農牧大吉　

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣百年古剎社頭清水岩今天抽出國運、工商、農牧三大虎年運勢籤。記者簡慧珍／攝影
彰化縣百年古剎社頭清水岩今天抽出國運、工商、農牧三大虎年運勢籤。記者簡慧珍／攝影

彰化縣定古蹟百年古剎社頭清水岩，今天上午抽籤擲筊請佛祖聖示國運、工商、農牧的新年運勢，國運抽到中上籤，工商抽到中下籤，兩籤共同之處是中秋過後運勢漸入佳境，農牧上上籤，五穀豐收兼六畜興旺。

社頭清水岩管理委員會依循傳統，大年初五吉日吉時求問國運、工商、農牧的新年運勢。今天管委會主任委員蕭秀梅抽出國運籤，今年生肖虎年，抽到丙寅籤為「桃園三結義」，詩籤是「財中漸漸見分明，花開花謝結子成；寬心且看月中桂，郞君即便見太平。」

委員黃義峰、陳正雄分別抽出工商籤和農牧籤，工商是癸未籤「蛇身欲意變成蛇，只恐命內運未通；久病且作寬心坐，言語雖多不可從。」農牧庚寅籤「名顯有意在中央，不須祈禱心自安；看看早晚日過後，即時得意在其間。」

副主委蕭惠仁解籤，國運包括國際關係、兩岸關係，如果有障礙，國內民生就會不安，如果可以好好斟酌和處理，國運會越來越好，國運影響工商發展，若各方面關係都修好，工商經營自然順利，農牧跟天氣有關，風調雨順就會豐收。

總幹事陳慶福總結今天抽籤結果，佛祖聖示今年中秋過後，Covid-19疫情平息，國內政治政黨關系漸趨和緩，原本疫情造成百業蕭條，「久病且作寬心坐」，不會太憂慮，工商也會因疫情遠離而轉好，至於農牧跟國運、工商較無關係，新的一年氣候良好，無論耕種、養殖很順利；相信大家齊心努力，跟著政府的腳步前進，一切都會變好。

社頭清水岩相傳建於清雍正六年（1728），是彰化縣三大名巖之中最早建造，「清水春光」曾名列彰化八景，1975年間曾因修繕改變舊建築結構，被內政部取消三級古蹟，但歷史地位與保留的老舊建築都很有價值，2003彰化縣政府登錄為縣定歷史建築，清水岩香火不因古蹟地位更迭而有變動，一直是彰化縣重要的信仰中心與休閒旅遊勝地。

彰化縣百年古剎社頭清水岩管理委員會副主委蕭惠仁寫下今天抽出的國運、工商、農牧三大虎年運勢籤的籤詩。記者簡慧珍／攝影
彰化縣百年古剎社頭清水岩管理委員會副主委蕭惠仁寫下今天抽出的國運、工商、農牧三大虎年運勢籤的籤詩。記者簡慧珍／攝影
彰化縣百年古剎社頭清水岩管理委員會今天抽出國運、工商、農牧三大虎年運勢籤。記者簡慧珍／攝影
彰化縣百年古剎社頭清水岩管理委員會今天抽出國運、工商、農牧三大虎年運勢籤。記者簡慧珍／攝影

歷史建築 疫情

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