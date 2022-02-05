彰化百年古剎今抽籤 國運工商後勢看好農牧大吉　

彰化縣定古蹟百年古剎社頭清水岩，今天上午抽籤擲筊請佛祖聖示國運、工商、農牧的新年運勢，國運抽到中上籤，工商抽到中下籤，兩籤共同之處是中秋過後運勢漸入佳境，農牧上上籤，五穀豐收兼六畜興旺。

社頭清水岩管理委員會依循傳統，大年初五吉日吉時求問國運、工商、農牧的新年運勢。今天管委會主任委員蕭秀梅抽出國運籤，今年生肖虎年，抽到丙寅籤為「桃園三結義」，詩籤是「財中漸漸見分明，花開花謝結子成；寬心且看月中桂，郞君即便見太平。」

委員黃義峰、陳正雄分別抽出工商籤和農牧籤，工商是癸未籤「蛇身欲意變成蛇，只恐命內運未通；久病且作寬心坐，言語雖多不可從。」農牧庚寅籤「名顯有意在中央，不須祈禱心自安；看看早晚日過後，即時得意在其間。」

副主委蕭惠仁解籤，國運包括國際關係、兩岸關係，如果有障礙，國內民生就會不安，如果可以好好斟酌和處理，國運會越來越好，國運影響工商發展，若各方面關係都修好，工商經營自然順利，農牧跟天氣有關，風調雨順就會豐收。

總幹事陳慶福總結今天抽籤結果，佛祖聖示今年中秋過後，Covid-19疫情平息，國內政治政黨關系漸趨和緩，原本疫情造成百業蕭條，「久病且作寬心坐」，不會太憂慮，工商也會因疫情遠離而轉好，至於農牧跟國運、工商較無關係，新的一年氣候良好，無論耕種、養殖很順利；相信大家齊心努力，跟著政府的腳步前進，一切都會變好。