水五金企業贊助街道花燈 鹿港頂番婆夜晚閃耀到元宵

彰化鹿港頂番婆是水龍頭的故鄉，產業人口聚集，往來彰化、和美人車潮多，但少有大型活動，今年有10多家企業自掏腰包在街道上設置花燈，燈飾在農曆春節期間布置完成，讓頂番地區的夜晚相當熱鬧，花燈將持續到元宵節。

近日文武廟、頂番婆街區的花燈在夜間大放光芒，頂番婆的新與舊人和橋都布置了閃亮亮的燈飾與一座座的虎年花燈，Q版小老虎模樣可愛，主燈「金虎家族」由欣大園藝公司捐贈總高4公尺，要價50萬元，設計為生動的老虎形象與山水造景，加上噴漆彩繪，屹立於人和橋頭相當醒目。

鹿港小鎮每年過年期間人潮眾多，鹿港公所都在老街、中山路主街上布置燈飾，相較之下頂番婆區域較為黯淡，3年前開始由在地水五金等企業贊助，再請彰化監獄設計製作，讓頂番地區也能有濃濃過節氣氛，尤其到了元宵夜居民穿梭在五彩流蘇燈下，出門賞燈也到各大店家拿禮物，相當趣味。

頂番鬧元宵是相當知名的民俗活動，也是頂番婆每年最熱鬧的時刻，開設雜貨店的劉先生表示，因為鎮公所這兩年在頂番婆的佈燈，更增加了年節的氣氛，地方上都很喜歡，以前鹿港的熱鬧都在鎮內各古蹟景點，現在頂番婆的元宵節特色更因為燈會而受到矚目。