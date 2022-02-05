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南投集集粉黛亂子草鏟除 未見「復活」擴散

中央社 / 南投縣5日電

有害雜草粉黛亂子草先前被業者引進南投縣種植，收費供遊客拍照而暴紅，不過農委會增列粉黛亂子草至雜草類有害生物清單，業者110年8月底配合鏟除，尚未發現擴散或重新長出。

南投縣、桃園市、彰化縣等有業者種植粉黛亂子草供遊客參觀，行政院農業委員會林務局110年5月陸續發文給各縣市政府指出，為防範粉黛亂子草擅自種植及擴散，請主管機關監測及追蹤管理，其中又以南投縣集集鎮一處「網美級」粉黛亂子草田園格外引人矚目。

農委會動植物防疫檢疫局針對粉黛亂子草種子進行外來風險評估，發現生長力強，耐多種環境逆境如土壤貧瘠、乾旱、潮溼等，具高入侵風險，增列粉黛亂子草至雜草類有害生物清單中，將依植物防疫檢疫法規定，除申請供實驗、研究、教學、展覽或依法寄存用並經專案核准輸入者外，不得自國外輸入。

關心生態民眾憂心「綠癌」小花蔓澤蘭殷鑒不遠，野外氾濫，就怕「紅癌」粉黛亂子草也來湊熱鬧。因此，農委會積極行文南投縣政府查處及移除，並查出農地位屬「都市計畫農業區」，違反土地使用管制規定，請縣府依都市計畫法第79條裁處新台幣30萬元最高罰鍰。

收費經營園區的戴姓業者起初不認為危及環境，後來態度軟化，同意110年8月30日前自行清除完成，不少遊客得知網美景點要消失，趕來搶拍粉黛亂子草最後身影，當時人潮帶來亂象，違規停車、脫口罩合影，甚至闖越管制紅線踏平尚未鏟除的區域，讓業者好無奈。

為巡視粉黛亂子草有無擴散，集集鎮生態志工團、農委會特有生物研究保育中心在鏟除前到場巡檢，初步確認園區內無擴散情形，外面周遭也無跡象。

業者請來機具開始清除，南投縣長林明溱當天到場督導，當時他說，縣府支持移除對環境有害的外來種植物，但農委會引用裁罰法條是都市計畫法，而不是與種植行為有關的農業法規，顯然農委會立法仍有不足，且特生中心專家實地了解未發現擴散跡象。

中央社記者重回現場，園區外鐵門深鎖，無人聲吵雜，回歸平淡的鄉間日常生活，透過鐵門柵欄往裡面觀察，只見田間長出許多雜草，未見粉黛亂子草搖曳身影，特有生物研究保育中心植物組副研究員黃士元說，這處園區鏟除後，監測至今未發現粉黛亂子草蹤跡。

黃士元接受中央社記者訪問說，特生中心持續與林務局南投林區管理處進行後續監測作業，約1個月2次，以園內及周邊半徑50公尺為調查區域，目前未發現粉黛亂子草在原本園區及旁邊農園重新長出。

黃士元指出，目前園內多長出「香附子」，是一種農地常見的頑強雜草，冬季時期有些休耕農田會長出，但這裡長得滿多，不過狀況仍屬正常，無異狀，監測作業預計執行1年，不排除視必要情況延長。

農委會 南投 都市計畫

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