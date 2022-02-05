海蟾蜍入侵南投草屯 盼繁殖季前大量移除

南投草屯鎮去年11月發現入侵種海蟾蜍現蹤，不到3個月移除逾660隻成體，目前海蟾蜍分布熱點仍在草屯，林務局與學界、保育志工持續作業，盼繁殖季前大量移除野外個體。

南投縣草屯鎮去年11月發現入侵物種海蟾蜍出沒，行政院農業委員會林務局南投林區管理處立即與國立東華大學自然資源與環境學系副教授楊懿如、台灣兩棲類動物保育協會合作進行移除及調查工作，對於入侵物種現蹤南投，不排除為逃逸寵物，或甚至是被放生。

南投林區管理處回覆中央社記者詢問表示，海蟾蜍喜歡棲息在農墾地、菜園、果園、水池、溪流、圳道、溝渠、苗圃、盆栽、空地、草澤溼地等，海蟾蜍平均吻肛長為12到15公分，少數雌性可逾20公分，有時甚至可發現30公分左右的個體，雄性個體稍小於雌性個體。

南投林管處指出，海蟾蜍成體皮膚粗糙且布滿疣粒，顏色從淺褐至深褐色或黑色都有，有明顯鼓膜，鼓膜大小約為眼睛的1/2或2/3，耳後腺大且延伸至肩部上緣，受刺激、威脅會分泌毒液，造成大型捕食者被毒死。

過去台灣曾零星發現遭棄養個體，去年11月接獲多起民眾在南投草屯一帶發現野外個體，推測入侵原因為遭飼主棄養，林管處表示，海蟾蜍屬雜食性，只要體型比牠小者，海蟾蜍都會獵食，因此，恐影響原生蛙類族群，甚至破壞當地生態平衡。

草屯鎮海蟾蜍分布新豐里、御史里、中原里、北勢里、土城里，以御史里周邊至北勢里為熱區，目前林管處與移除調查小組發現海蟾蜍分布熱點仍在草屯鎮，尚無往外擴散跡象，林管處持續辦理移除工作，希望能於海蟾蜍3月繁殖季前大量移除野外個體，減少擴散。

對於有無可能完全移除？南投林管處指出，目前呈現集中分布，熱區周圍零星分布，若加強周圍監測及圍堵，沒有新棄養個體，應該可阻止擴散，若無法阻止擴散，就要在新擴散地點加強移除，避免持續往外擴散。

林管處表示，海蟾蜍繁殖期會更集中於水域，有機會移除大多數成熟個體，有效降低族群量，若沒有新的幼體補充，族群會逐漸下降，歷經數年可能完全移除。

農委會林務局去年12月預告修正「適用野生動物保育法之人工飼養繁殖陸域野生動物種類」第4點及野生動物保育法第31條第1項所定「有害生態環境、人畜安全之虞之原非我國原生種陸域野生動物種類」，預告期60天，正式實施後，向地方主管機關登記才能飼養海蟾蜍，但不得繁殖、買賣、輸出入及陳列展示。