台中1.3萬筆土地重測在即！這8區地主留意通知書

台中市地政局長吳存金今天說，地籍圖重測作業展辦在即，今年針對太平、大安、梧棲、霧峰、后里、神岡、龍井及大肚等8區、共1萬300多筆土地重測，請重測區民眾近期留意地籍調查通知書，並配合到場指界，維護自身權益。

吳存金說明，今年針對太平等8區、總面積達1199公頃土地重測準備作業即將就緒，請重測區民眾在拿到地籍調查通知書後，依調查表所訂時間、地點，攜帶地籍調查通知書、身分證及印章到場指界。

地政局表示，地籍圖重測以高精度測量儀器配合衛星定位技術重新測繪，建立高品質的數值化地籍圖；重測地籍調查作業，經通知土地所有權人到場，針對其所有土地指界，測量人員再依據雙方土地所有權人一致認定的界址戶地測量。

地政局說明，土地法第46條之2及地籍測量實施規則第201條第1項明定，重新實施地籍測量時，土地所有權人應於地政機關通知的限期內，自行設立界標，並到場指界，逾期不設立界標或到場指界者，得依順序逕行施測，第一點為鄰地界址，第二點為現使用人的指界，第三點為參照舊地籍圖，第四點則為地方習慣。

另外，土地所有權人認為重測結果有錯誤，除未依土地法第四十六條之二之規定設立界標或到場指界外，得於公告期間內，以書面向直轄市或縣（市）主管機關提出異議，並申請複丈。

地政局強調，請重測區民眾於接獲通知書後務必到場指界，如本人不克到場，可填妥通知書內所附委託書後，交由受委託人至現場代為指界，民眾有任何疑問，歡迎致電重測區辦公室，將有專人為民眾解說。