台中烏日全民運動館獲核定 打造孩童專屬運動空間

台中市運動局今天表示，經向體育署爭取，「烏日全民運動館」計畫已獲核定今年動工，預計於113年完成，可大幅提升運動服務範圍及鄰近區域市民運動品質，同時可提供選手集訓及舉辦賽事場域。

運動局指出，烏日全民運動館位於烏日區健行路及三榮九路交叉口，與既有的壘球場形成戶外與室內場館互相搭配的運動場域，為地上四層及平面停車場之建設規劃，計畫總經費2.7億元，其中市府自籌達1.7億元。

局長李昱叡說，台中市目前營運中的運動中心有朝馬、北區、南屯國民運動中心、長春、大里、潭子國民暨兒童運動中心及港區運動公園；清水、豐原國民暨兒童運動中心已經開工；北屯、太平國民暨兒童運動中心即將動工，整體已達10座運動中心和1座運動公園。