聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中烏日全民運動館獲核定 打造孩童專屬運動空間
台中市運動局今天表示，經向體育署爭取，「烏日全民運動館」計畫已獲核定今年動工，預計於113年完成，可大幅提升運動服務範圍及鄰近區域市民運動品質，同時可提供選手集訓及舉辦賽事場域。
運動局指出，烏日全民運動館位於烏日區健行路及三榮九路交叉口，與既有的壘球場形成戶外與室內場館互相搭配的運動場域，為地上四層及平面停車場之建設規劃，計畫總經費2.7億元，其中市府自籌達1.7億元。
局長李昱叡說，台中市目前營運中的運動中心有朝馬、北區、南屯國民運動中心、長春、大里、潭子國民暨兒童運動中心及港區運動公園；清水、豐原國民暨兒童運動中心已經開工；北屯、太平國民暨兒童運動中心即將動工，整體已達10座運動中心和1座運動公園。
他說，烏日全民運動館內部規劃包括瑜珈及韻律教室、健身中心、全齡體能訓練場及綜合多功能球場等全齡運動空間，另為打造孩童專屬的優質運動空間，特別設置兒童運動中心，並於戶外設置孩童遊戲空間，為市民參與運動帶來一大福音。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言