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疫情平穩 台中「飯店都爆了」 盧秀燕為訂不到房說抱歉

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市疫情平穩，市長盧秀燕上午慰問衛生局防疫人員辛勞。圖／台中市政府提供
台中市疫情平穩，市長盧秀燕上午慰問衛生局防疫人員辛勞。圖／台中市政府提供

台中市疫情平穩，市長盧秀燕上午慰問衛生局防疫人員辛勞時說，「飯店都爆了」，許多人臨時改了行程來台中找她飯店，她都說很抱歉，她也訂不到。

盧秀燕上午前往衛生局慰勉防疫工作人員，稱讚他們是城市英雄，「台中因為有你們變得更安全」。她也牽著剛新婚的技士林嘉軒的手，說連她的丈夫也來幫忙搬疫苗，更是難得，因此特別感謝。

她說，因為台中防疫做的好，讓大家可以安心過年，許多人返鄉過年也覺得相對安心。另外，也有很多的人到台中玩，因為感覺台中相對安全，所以「台中的飯店都爆了」許多人臨時改了行程要來台中，並請她找飯店，但她說不好意思，她也訂不到。

盧秀燕說，截至昨天下午3時，台中市第一劑疫苗全人口涵蓋率為85.64%，第二劑涵蓋率為78.07%，第三劑涵蓋率為23.09%，總計接種人次為528萬4783人次，春節期間也推出「春節疫苗施打計畫」，合約院所共238家次、開設441個門診診次，提供BNT、AZ及高端疫苗接種，民眾可洽院所預約接種。

衛生局長曾梓展說，過年期間，大量國外返台居家檢疫民眾就醫需求大增，衛生局24小時防疫專線忙線，春節值班人員除持續提供居家隔離、檢疫民眾諮詢服務、電話關懷、就醫轉介、奔喪探病緊急外出申請、疫情調查、傳染病個案通報等防疫偵之外。另行政相驗、緊急長照服務及一般護理之家緊急安置等，也持續服務市民不間斷。

衛生局表示，春節期間防疫不打烊，防疫人員輪值待命，持續為市民提供專業衛生服務，防疫專線(0928-912578)24小時提供居家檢疫、隔離民眾就醫需求、申請社會緊急外出、檢疫期間民眾諮詢等服務，讓市民安心過好年。防疫及健康資訊請追蹤台中市衛生局網站臉書專頁

台中市疫情平穩，市長盧秀燕上午慰問衛生局防疫人員辛勞。圖／台中市政府提供
台中市疫情平穩，市長盧秀燕上午慰問衛生局防疫人員辛勞。圖／台中市政府提供
台中市疫情平穩，市長盧秀燕上午慰問衛生局防疫人員辛勞。圖／台中市政府提供
台中市疫情平穩，市長盧秀燕上午慰問衛生局防疫人員辛勞。圖／台中市政府提供

衛生局 高端疫苗 春節

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