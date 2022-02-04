「台灣天公三間半」 彰化元清觀特色半間廟

俗語稱「台灣天公三間半」，指台灣有3間半天公廟，其中半間廟說的是彰化市元清觀；日治時期拓寬道路，元清觀正後殿右邊被拆成為半間廟，即使曾遭受祝融之災重建，仍維持原貌。

彰化市是古蹟城市，清初被稱為「半線」，昔日也是彰化縣城所在地，市區內有多間歷史悠久寺廟，彰化市公所更代管南瑤宮等16間宮廟，是全台唯一擁有公家廟宇的政府機關，市公所設有寺廟室處理相關業務。

位在彰化市民生路的元清觀屬於國定古蹟，也歸彰化市公所管理；彰化市長林世賢接受中央社記者訪問時說，元清觀主祀玉皇大帝，當地居民都稱元清觀為「天公壇」，也是全台少有以「觀」來稱呼的廟宇。

林世賢指出，元清觀由泉州移民者集資興建，不過到了日治時期，日本政府實施市區改正計畫，為拓寬道路，拆除了元清觀的右半邊，才會有俗語稱元清觀是半間天公廟，後來元清觀遭遇祝融之災進行重建，仍把正後殿部分被拆除而凸出的木造結構保留下來。

除了有稱為半間廟的元清觀之外，距離元清觀不遠的彰化開化寺，主祀觀世音菩薩，後殿還供奉痘公和痘婆；林世賢解釋，相傳痘公、痘婆是清領時期在彰化地區行醫的夫妻，治癒許多染天花的民眾，夫妻身故之後，信徒便塑像祭拜。

林世賢說，現在反而是會有女性帶著化妝品、美容產品來找痘公、痘婆加持，祈求美麗永駐，也有家長會帶著子女來拜拜，希望神明幫忙治療青春痘，成為開化寺的獨特景象。