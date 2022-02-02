影／紫南宮發財金增3千萬元 他借300元3次還340萬元

南投縣紫南宮發財金遠近聞名，去年因為疫情關係，借金人數少了5%，但信眾還金更大方，還款金額高達4億，比前一年多了3000多萬元。紫南宮主委莊秋安說，有名信眾先後還金180萬元，前幾天又還160萬元，借300元卻還了340萬元，還了多少倍連他都算不清楚。

紫南宮以借發財金聞名，每年大約借金4億元。紫南宮統計，去年受疫情影響，借金人數和金額減少，去年借出3億多元，還金人數也少了5％，不過，還金沒減少，甚至比前一年增加3000多萬元。

莊秋安說，他對借少還多感到納悶，經過了解，原來是疫情關係，借金、還金人數都減少，有的人借了3、4年沒還金，但配合防疫，紫南宮也沒提醒信眾還金，因此借金人數比前一年少了5%，借出的金額3億多元。

不過，信眾相當虔誠，還金時常多還作為捐獻，因此去年還金金額4億元，比前一年還增加3000萬元，應該是借金信眾做生意有賺錢，還金時大方、慷慨，他也感謝信眾，在疫情之下借金人數減少，但還金金額一樣多，讓紫南宮能做更多公益、照顧弱勢。